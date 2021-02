Malhação: Sonhos

René afirma para Gael que não teve um caso com Ana. João promete a Bianca que tentará descobrir sobre o relacionamento entre René e Ana. Cobra percebe o desentendimento entre Duca e Bianca. Delma incentiva Marcelo a fazer aulas de yoga com Roberta. Dalva aconselha Sol a dar mais valor para Bete. Roberta se insinua para Marcelo, e Lincoln percebe. Cobra se irrita com BB, que se aproxima de Wallace. Karina tenta ajudar Cobra. Gael aconselha Cobra a controlar sua raiva. Lucrécia repreende Jade, que se martiriza. Sol faz um jantar para Bete, mas adormece e acaba ateando fogo à cozinha. Marcelo não consegue namorar Delma. Gael convence Duca a assistir ao Show de Talentos da Ribalta. Bete coloca Sol de castigo. Wallace provoca Cobra, que tenta machucá-lo e acaba ferindo Duca.

Haja Coração

Apolo tenta tranquilizar Tamara, que foi denunciada por Giba pelo acidente no autódromo. Beto conta a Tancinha que entrou com o pedido de guarda de Carol e seus irmãos. Guido confessa a Aparício seu arrependimento de ter ficado longe dos filhos e avisa que fará tudo para libertar Shirlei. Felipe se rende à chantagem de Jéssica para deixar Shirlei livre da prisão. Aparício diz a Agilson que dará uma última chance para Rebeca desistir de se casar por dinheiro. Henrique anuncia o sucesso de Leonora em seu comercial. Agilson desmaia ao saber que a polícia encontrou Fedora e Leozinho. Tancinha recebe elogios da professora de dança, e Paloma não gosta. Aparício, Lucrécia, Safira e Agilson se assustam ao ver Teodora.

A Força do Querer

Ritinha enfrenta Joyce, que chama a polícia para garantir seu direito à guarda de Ruyzinho. Abel se recusa a acompanhar Dantas à delegacia. Edinalva repreende Dantas por transferir a culpa de Ruy para Ritinha. Ruy presta depoimento. Werneck e os policiais cercam a casa de Rubinho e Caio e Selma se preocupam com Bibi. Ritinha jura vingança contra Joyce. Jeiza confessa a Caio que descobriu sobre seu noivado com Bibi. Silvana decide usar o dinheiro de Bibi para repor o desfalque do agiota e aplacar as dívidas de Eurico. Ritinha discute com Ruy. Irene envia flores para Eurico. Abel conforta Ritinha, que sofre por Ruyzinho. Ruy se recusa a deixar que Ritinha visite o filho. Werneck rende Rubinho.

O antepenúltimo capítulo da novela Flor do Caribe não foi divulgado.