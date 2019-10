Malhação: Toda Forma de Amar

Rui pede a ajuda de Rita para se tornar uma pessoa melhor. Raíssa confronta Nanda sobre o caderno de Camelo. Rita revela a Rui que a filha deles está viva. Vânia, Carla e Milena acreditam que César não quer se mudar para Caxias. Rui diz a Rita que tem direito de conhecer a filha. Filipe comenta com Guga sua preocupação com a reação de Lígia e Joaquim ao aparecimento de Rui. Thiago se incomoda com a apresentação da dupla Nanda e Raíssa no sarau da escola. Ramilla alerta Nanda para o uso indevido das poesias de Camelo. Thiago conhece César. Filipe estranha o fato de Rita não ter contado a Rui que Nina é sua irmã. Max e Regina se preparam para voltar para casa. Filipe pede que Rita revele o que Rui lhe fez.

Éramos Seis

João tenta convencer Afonso a aceitar que Inês vá morar com ele e Shirley. Júlio e Almeida tiram Virgulino da cadeia. Shirley não deixa Carlos falar com Inês. Dona Maria se preocupa com Olga. Carlos e os irmãos saem para comprar o presente para Lola. Afonso fala para Inês morar com Shirley. Marlene decide fazer uma comida especial para Júlio. Clotilde lamenta a perda de Almeida. Júlio informa a Assad que não será seu sócio. Alfredo derrama o vidro de pimenta na comida feita por Marlene para Júlio. Lola se preocupa ao ver o marido chegar em casa embriagado. Clotilde se surpreende com a chegada de Almeida.

Bom Sucesso

Gisele implora para que William não conte nada a Nana, com medo de perder o emprego. Gabriela deixa escapar a Ramon sobre Paloma e Marcos. Sofia fica triste ao se despedir de Jorginho. Thaíssa diz a Toshi que ela pode conseguir visto permanente no Brasil se casar com um brasileiro, e sugere Léo. Diogo tenta subornar Yuri. Natasha pede a Marcos para levá-la à barraca da Lulu. Paloma vê Ramon dançando com Francisca.

A Dona do Pedaço

Maria da Paz pede ajuda a Amadeu. Zé Hélio alerta Téo sobre Jô. Leandro sente ciúmes de Agno com Rock. Beatriz pede Zé Hélio em namoro. Téo e Kim pedem que Vivi não prejudique Maria da Paz no concurso de bolos. Vivi comenta com Berta seus planos com Chiclete. Agno afirma a Leandro que o ama. Maria da Paz e Amadeu comemoram o arquivamento do processo contra ela. Sílvia propõe dar aulas particulares a Merlin. Zé Hélio diz que deseja se casar com Beatriz. Rock flagra Kim com Paixão e termina o contrato com a moça. Rock e Paixão iniciam sua luta. William se assusta ao ver a arma de Rael. Zé Hélio consegue pegar o celular de Fabiana durante a festa de Rock. Vivi critica o bolo feito por Maria da Paz.