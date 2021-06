Malhação: Sonhos

Todos acham graça ao ver Marcão, Zé e Duca vestidos como bailarinas, e Jeff e Wallace sentem-se vingados. Pedro cobra uma atitude de Marcelo em relação a seu romance com Roberta. Sol insiste para que Bete fique com o dinheiro que ganhou com seu trabalho, e Simplício observa as duas. Marcelo decide tirar Tomtom da Aquazen. Gael devolve o dinheiro de Lincoln e diz que Jeff não é um lutador. Marcelo se desespera quando Delma revela que deixou Tomtom sozinha com Roberta.

A Vida da Gente

Laudelino se surpreende com a decisão de Iná de fazer terapia de casal. Rodrigo pede para Manuela antecipar sua viagem para que ela possa ir a uma homenagem para as mães na escola de Júlia. Sofia pede para Ana ser sua treinadora. Rodrigo observa a alegria de Júlia ao estar com Manuela. Ana fica triste ao saber que Júlia chamou Manuela para ir a uma festa em homenagem às mães no colégio. Ana observa a perfeita integração entre Júlia e Manuela e tenta conter as lágrimas. Lourenço conhece Tiago.

Salve-se Quem Puder

Luna fica sensibilizada com a música de Alejandro e confessa a Alexia que está confusa com seus sentimentos. Alejandro declara o seu amor por Luna e os dois se beijando. Alexia avisa a Kyra que pedirá demissão da Labrador e contará toda a verdade a Zezinho. Ermelinda incentiva Luna a se aproximar de Alejandro. Mário sente o perfume de Luna na camisa de Alejandro. Kyra e Ermelinda ficam preocupadas ao saber que Luna enviou a correntinha que Téo perdeu no furacão para o ex-namorado. Téo recebe a correntinha num pacote sem remetente e conclui que a moça que ele salvou sobreviveu.

Império

Cláudio decide fechar o restaurante e reabri-lo com outro nome. Xana convence Naná a não voltar para casa. Cora implica com Elivaldo. Maurílio surpreende Maria Marta com um beijo. José Alfredo dança novamente com Cristina e se lembra de Eliane. Cristina fica enciumada quando vê Maria Clara conversando com Vicente e vai embora. Fernando observa Cristina chegar em casa. Vicente conta para Xana e Naná que será o novo chef do restaurante. José Alfredo faz um convite para Maria Ísis. Cristina reclama da aproximação entre Vicente e Maria Clara. Cristina discute com Vicente e os dois terminam o namoro.