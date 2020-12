Malhação: Viva a Diferença

K2 se recusa a fazer a ultrassonografia e Dóris tenta acalmá-la. Dóris descobre a verdade e fica possessa com K2 por ter mentido. Lica, Filipe, Samantha e Gabriel são verbalmente agredidos por Rafa e Lica defende todos. Guto mostra para Benê uma faculdade de música e diz que quer ir junto com ela. K1 leva K2 para falar com Tato e elas se deparam com as meninas jantando juntas. K2 não tem coragem de falar com Tato.

Flor do Caribe

Samuel deixa uma mensagem gravada no celular de Ester avisando que se encontrará com Dionísio. Juliano avisa a Quirino que vai atrás de Doralice. Dionísio inventa uma desculpa para justificar que não foi ele quem roubou as joias da família de Samuel, que finge acreditar. Paçoquinha beija Marinalva. Carol e Lino ficam juntos. Ester simula se desculpar com Dionísio. Doralice se refugia em um monastério. Lino e Carol vão à Feira de São Cristóvão à procura de Maria Adília.

Haja Coração

Adônis finge estar passando mal. Beto observa a festa de Apolo de longe para garantir que o piloto assine o contrato e fique distante de Tancinha. Penélope ensaia com Leonora como contará aos filhos sobre seu namoro com Henrique. Aparício sente ciúmes de Rebeca com Agilson. Guto paga a consulta médica de Adônis, e a dívida que o filho de Nair tem com ele aumenta. Murilo convida Carol para tomar sorvete. Beto se assusta ao ver Tancinha entrando com Tito na festa de Apolo. Guto desconfia de Adônis e resolve segui-lo. Dinalda pergunta a Rebeca se ela esqueceu o faxineiro, sem perceber que Agilson está com a arquiteta. Giovanni e Camila se encontram no cinema.

A Força do Querer

Abel tenta fugir de Mere. Ivana se reconhece com as roupas de Ruy. Zeca procura Abel, e Mere se apresenta como sua mãe. Edinalva convida Mere para ficar em sua casa. Jeiza conforta Zeca. Nazaré tenta acalmar Abel. Rubinho comenta com Bibi que cuidará da contabilidade de Sabiá. Leila discute com Caio por causa de Bibi. Jeiza revela a Cândida a ficha policial de Amilcar. Ritinha tem uma ideia para afastar Cibele de Ruyzinho. Silvana treina a assinatura de Eurico. Ivana apresenta Tê para Simone. Aurora não aceita dinheiro de Bibi. Joyce vê Eugênio com Irene. Silvana mostra a Dita o dinheiro que pegou no banco. Ritinha pretende fazer exame de DNA em Ruyzinho e pede ajuda a Bibi.