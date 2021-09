Malhação: Sonhos

Roberta distrai Lobão para que Nat e Duca possam fugir. Duca pressiona Nat e pede que ela deixe Lobão, mas a lutadora afirma que precisa antes disputar o campeonato. Marcelo tenta animar Pedro, e Delma ouve quando o ex-marido afirma para o filho que seu casamento acabou. Lobão comenta com Karina que irá preparar uma surpresa para Nat. Bárbara aconselha Wallace a economizar seu dinheiro. Lobão não encontra Nat em sua casa. Cobra convence Karina a ficar na festa e Pedro vê os dois dançando juntos.

Nos Tempos do Imperador

Samuel e Pilar se tratam com formalidade. Guebo e seus amigos conseguem escapar de Borges sem serem reconhecidos. Tonico, Nélio e Nino inventam um falso depoimento de Pedro. Bernardinho confessa que fugiu da Marinha. Luísa alerta Pedro sobre Tonico. O plano de Tonico contra Pedro dá certo. Pilar começa a trabalhar. Eudoro anuncia que irá com Dolores ao Rio de Janeiro. Luísa conversa com Leopoldina sobre sua hostilidade com ela. Zayla descobre que Pilar está no Brasil. Christie confronta Pedro. Pilar se indigna ao ler no jornal uma matéria mentirosa sobre sua vida.

Pega-Pega

Expedito descobre pelas câmeras do aeroporto que Sandra Helena saiu com uma mala do guarda-volumes. Dom se emociona com o relato de Madalena sobre sua infância. Antônia dá voz de prisão para Sandra Helena. Nelito conta a Pedrinho sobre a prisão de Sandra Helena. Dom é detido por policiais que o confundem com um bandido. Júlio avisa a Malagueta que eles precisam conversar.

Império

Josué acredita que José Alfredo tenha que mudar de esconderijo. Cora ouve Cristina falando com o pai. Silviano desconfia de Téo, e Maria Marta marca um encontro com o blogueiro. Xana suspeita de que Lorraine esteja escondendo algo. Érika vai atrás de Robertão no aeroporto. Bruna ouve uma ligação entre Danielle e Maurílio. José Pedro sente ciúmes de Leonardo. Vicente fica incomodado com a ligação de Maria Clara. Cristina se encontra com José Alfredo e não percebe que é seguida por Cora. Maria Clara avisa a Vicente que vai à festa de Cristina. Felipe ameaça Enrico. Salvador enfrenta Carmem. Helena cobra uma atitude de Orville. Cristina se encontra com José Alfredo. Cora bate à porta de Maria Ísis e beija José Alfredo.