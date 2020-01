Magazine Confira o resumo das novelas desta quinta-feira, 23 de janeiro de 2020

Malhação: Toda Forma de Amar Filipe aplica golpes de judô em Matoso e Ramiro, mas acaba imobilizado. Leila consegue fugir e pede ajuda à polícia. Rita, Lígia e Cida se preocupam com Filipe. Leila avisa a Lígia que Filipe está no hospital. Rita confronta Leila. Regina se espanta com Max, que decide esbanjar dinheiro mesmo estando desempregado. Nanda sofre par...