Malhação: Viva a Diferença

Nena conta a história da filha para Dóris. Lica afirma a Felipe que terminou o namoro com MB. Tato sugere que Anderson faça um jantar romântico para Tina no galpão. Felipe escuta uma briga entre Malu, Edgar e Clara. Jota conta para Ellen que foi procurado por Frostbyte, e ela pede que o amigo tenha cuidado. Felipe conta para Lica sobre a discussão que ouviu na sala de Edgar. Luís pede para Marta acompanhá-lo a um encontro com Malu e Edgar. Josefina conserta uma torneira na lanchonete de Roney. Keyla decide se encontrar com Deco.

Novo Mundo

Pedro tem um ataque de fúria e Chalaça tenta contê-lo. Cecília pede que Matias a leve para o convento. Dom Pedro afirma a Chalaça que abrirá mão do seu salário até que a crise financeira do Brasil esteja sanada. Sebastião liberta Diara, que retorna para casa com Wolfgang. Amália tem um surto ao ouvir o nome de Sebastião e Madre Assunção repreende Cecília. Os índios ocupam as ruas da cidade. Joaquim convence Dom Pedro a se aproximar dos índios. Piatã se emociona ao ver os índios e reconhece Joaquim. Pedro fica encantado com as nações indígenas e pede para se reunir com seus líderes. Leopoldina se disfarça para ver os índios de perto. Pedro conversa com Ubirajara e promete tentar um acordo de paz para todos.

Totalmente Demais

Eliza aceita a proposta de Arthur. Jonatas fica perplexo ao saber que Eliza se mudará para a casa de Arthur. Carolina comenta com Pietro que Arthur parece não se importar com sua possível gravidez. Jonatas faz uma surpresa para Eliza. Eliza e Jonatas se despedem. Braço e Jacaré descobrem onde Jonatas mora. Jonatas leva Eliza para a casa de Arthur, para se certificar de que ela ficará bem. Arthur expulsa Jonatas de sua casa, e os dois se enfrentam.

Fina Estampa

Tereza Cristina diz a Renê que passou o Le Velmont para o seu nome. Teodora decide conversar com Griselda. Quinzé se desentende com Wallace, que acaba desmaiando. Esther discute com Paulo e desconfia de Marcela. Esther afirma a Paulo que irá se separar dele. Griselda confessa a Celeste que gostaria de morar em uma casa em frente à de Tereza Cristina. Rafael dá uma aliança de noivado para Amália. Esther marca sua fertilização. Paulo se embriaga, e Renê cuida do cunhado. Antenor chega à casa de Griselda e pede para participar da comemoração do noivado de Amália.j