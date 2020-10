Malhação: Viva a Diferença

Malu afirma que expulsará o culpado pelo sumiço dos celulares, e Ellen fica temerosa. Clara sugere que todos assumam a culpa pelo sumiço dos celulares. Dóris tenta convencer Dogão a ajudar a melhorar o Cora Coralina. Edgar apresenta para Jota e Ellen o jornalista que escreverá a matéria sobre o trabalho de robótica. Benê fala para Keyla que viu um menino entrar no banheiro das meninas antes da explosão. Ellen e Jota reclamam de Malu para Edgar. Moqueca ironiza Anderson por mandar mensagem para Tina. Jota pressiona MB para se entregar para Malu. Benê lembra quem foi o menino que entrou no banheiro. Malu chama Ellen para conversar, e MB decide se entregar.

Flor do Caribe

Dionísio pede ajuda a Alberto para procurar sua medalha. Ester conta a Cassiano sobre o acordo que fez com Alberto. Cassiano promete a Ester que conseguirá reverter a situação. Donato deixa Bibiana comovida ao revelar que cumpriu pena no lugar de Hélio. Isabel constata que os documentos trazidos por Gonzalo são falsos. Juliano conversa com Mila e tenta convencê-la do amor que sente por sua mãe. Lindaura entrega a medalha de Dionísio para Doralice. Gonzalo demonstra preocupação com a possibilidade de abertura de inquérito contra Cassiano. Quirino avisa a Ester que foi Alberto quem colocou os sais no lugar dos diamantes que incriminaram Cassiano.

Haja Coração

Rebeca, Penélope e Leonora conseguem fugir do spa sem pagar. Shirlei espera por Adônis na faculdade, mas ele não chega. Adônis fica sem reação quando Nair pede o recibo da mensalidade da faculdade. Aparício convida Giovanni para trabalhar no Grand Bazzar. Teodora oferece a conta publicitária da Grand Bazzar para Beto, caso ele convença a família de Francesca de que os Abdala não estão envolvidos no sumiço de Guido. Giovanni acusa Aparício de querer comprar seu silêncio sobre o desaparecimento de pai. Beto afirma a Henrique que conquistará Tancinha. Apolo e Tancinha se preocupam com Carol. Shirlei insinua que Giovanni está gostando de Camila. Carmela beija Adônis para provocar ciúmes em Shirlei.

A Força do Querer

Zeca decide ir com Jeiza para o batalhão. Cibele tem uma conversa séria com Joyce. Todos brindam ao noivado de Caio e Leila. Nonato é hostilizado na rua por estar travestido. Zeca afirma a Abel que fará com que Jeiza mude depois que se casar com ela. Leila questiona Caio sobre Bibi. A psicóloga de Ivana pede para conversar com Eugênio. Ritinha e Jeiza se conhecem. Jeiza se irrita quando Ritinha fala sobre seu casamento com Zeca. Zeca vê a ex-noiva, e fica perturbado. Bibi decide o lugar para onde viajará com Rubinho. Heleninha e Caio recebem um cartão-postal do pai. Edinalva pede para Zeca transportar sua mudança. Eugênio decide se afastar de Irene. Jeiza e os policiais preparam a operação.