Malhação: Sonhos

Duca enfrenta Gael e afirma que não falará com Bianca. Roberta elogia Gael para Indira. Dandara apoia a decisão de Mari de ficar com Jeff. Karina decide falar com Duca, e Pedro se preocupa. Lincoln fica furioso com o protesto dos alunos da Ribalta em frente ao Perfeitão. Dalva consola Duca. Tomtom pede para Jeff ensiná-la a dançar. Dandara deixa René e João juntos em seu apartamento. Nando pede para morar com René e João. Dandara cuida de Bianca. Bianca muda sua tática para tentar reatar com Duca. Duca questiona Bianca sobre seu relacionamento.

A Vida da Gente

Marcos e Dora conversam e marcam um encontro com as filhas. Cris e Jonas se irritam quando Tiago quer dormir com eles, e o menino pede ajuda a Lorena. Olívia e Sofia não lembram uma da outra, e Marcos e Dora ficam desapontados. Lourenço fica ansioso à espera de Celina para o lançamento de seu livro. Moema vai ao baile de Iná e Wilson conversa com ela. Ana aperta a mão de Eva.

Salve-se Quem Puder

Bel pede desculpas a Alexia/Josimara. Tammy faz Bia acreditar que Tarantino espalhou para os amigos que ela o acusou de assédio. Alexia pede ajuda a Zezinho para deixar o Programa de Proteção. Petra convida Alan para acompanhá-la na festa de lançamento da novela. Luna questiona Alexia sobre seus sentimentos por Zezinho. Renzo pensa em Alexia/Josimara. Micaela fica encantada com Bruno e Gael, os primos de Verônica. Alexia avisa a Kyra que ela precisa salvar Rafael. Helena pede a Vicky que conte tudo o que sabe sobre Luna/Fiona. Luna conta a Zezinho que tem um plano para fazer Alexia confessar que gosta do rapaz.

Império

Cristina conta para José Alfredo que é filha de Eliane. Cristina entrega a carta de Eliane para José Alfredo, mas Maria Marta se enfurece e a acusa de tentar dar um golpe em seu marido. Cora vê a sobrinha sendo levada para dentro da Império. Maria Marta conta para os filhos sobre Cristina. José Alfredo avisa a Cora e Cristina que não dará dinheiro para elas. Cora insiste para que a sobrinha lute por seus direitos. Cristina não cede seu lugar a Tuane. Maria Marta tenta descobrir algo sobre Cristina com José Alfredo. Elivaldo incentiva Cristina a lutar por seus direitos com José Alfredo. Cora se joga na frente do carro de José Alfredo. Elivaldo afirma a Tuane que não deixará Victor ficar com ela. José Alfredo ignora Cora.