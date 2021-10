Malhação

Gael e Dandara se emocionam quando o médico revela o sexo do bebê. Joaquina tenta se inscrever na academia de Lobão. João sente ciúmes do irmão, e René o repreende. Lobão consegue uma petição para impedir Gael de falar com Karina, que não gosta de saber que o bebê de Dandara e Gael será um menino. Gael diz a Cobra que não pode mais falar com Karina. Heideguer pede para Henrique ajudá-lo a se livrar de Lobão. João vê Bianca e Duca se abraçando e fica triste. Lobão arma para que Gael seja preso. Dandara vê um carro de polícia parado na praça e não deixa Gael se aproximar de Karina. Karina sofre com o desprezo de Gael, e Lobão manipula a adolescente.

Nos Tempos do Imperador

Jamil tenta defender Guebo e acaba detido por Borges. Luísa arma para que Isabel e Gastão fiquem a sós. Pedro confronta Tonico. Leopoldina se aproxima de Augusto. Cândida e Olu se preocupam com Guebo e Jamil. Isabel e Gastão se desentendem. Lota decide permanecer no Rio de Janeiro. Tonico presenteia Zayla com uma joia. Olu alerta Samuel e Pilar sobre a prisão de Guebo. Cândida desconfia de que Zayla está usando Guebo. Diego aceita defender Guebo em nome de Pilar, e Samuel se incomoda. Zayla descobre que Samuel e Justina eram cativos de coronel Ambrósio.

Pega-Pega

Antônia consegue convencer Isabel a contar tudo o que sabe sobre Eric e Mirella. Eric se surpreende quando Maria Pia diz que não gosta de Bebeth. Isabel deixa Bebeth atônita ao contar à menina a verdade que escondeu a pedido de Eric. Luiza finge um acidente para ser socorrida por Malagueta e ter acesso a sua casa. Bebeth desmaia quando Eric confirma que Maria Pia fez barriga de aluguel para Mirella. Luiza comenta com Eric que esteve com Malagueta e percebeu que ele está´ perdendo a confiança de Maria Pia. Eric procura Maria Pia.

Império

José Pedro parabeniza os noivos. Cristina cumprimenta o casal, mas demonstra tristeza ao ouvir a notícia. Enrico é consolado pelos familiares. Carmen conta para Jonas que Salvador está escondido na casa de Xana. Cristina e Elivaldo conversam sobre Cora. Bruna enfrenta Danielle e Maurílio. José Alfredo elogia a comida do food truck de Amanda e Leonardo. José Alfredo questiona Vicente sobre Maria Clara. Jonas e Carmen armam um plano para sequestrar Salvador. Magnólia compra um quadro de Salvador. Lorraine e Silviano lancham juntos. Ismael desconfia que Lorraine esteja apaixonada por Silviano. Bruna fica atenta a conversa de Danielle e Maurílio. Bruna liga para José Pedro. Maria Marta conversa com Maurílio. Silviano dá um presente para Lorraine. Silviano aceita dar uma entrevista para Téo. Xana conta para Orville que Salvador está em sua casa. Xana flagra Carmen e Jonas em sua casa. José Alfredo encontra a câmera instalada em sua casa.