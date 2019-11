Malhação: Toda Forma de Amar

Jaqueline intercede por Rita e afirma que Anjinha precisa contar a verdade para Cléber. Nanda insinua que Camelo deve apoiar a viagem de Raíssa. Madureira conversa com Marco sobre Carla. Camelo finge que deseja terminar o namoro com Raíssa, e desabafa com Nanda. Jaqueline aceita a ajuda de César para estudar. Rui pensa em pressionar Isaura para mudar seu depoimento, e Rita não gosta. Rui beija Rita, e Leila vê. Anjinha sofre sem conseguir contar para Cléber sobre o beijo de Tatoo. Regina cuida de Guga. Leila revela a Lara que viu Rui beijando Rita. Cléber decide se afastar de Anjinha. Filipe confronta Rita sobre seu beijo em Rui.

Éramos Seis

Júlio descobre a mentira de Lola e seus filhos, e Alfredo apoia a mãe. Carlos e Mabel se divertem. Lúcio beija Isabel e Julinho flagra os dois. Alfredo revela aos irmãos que Júlio já sabe sobre a falsa quitação da casa. Emília diz que decidiu aceitar a oferta de Zeca para abrigar Justina. Afonso conforta Lola. Lili conta a Virgulino que Julinho a pedirá em namoro. Isabel conversa com Clotilde sobre Lúcio. Marcelo estimula Carlos a se encontrar com Mabel. Mabel convida Carlos para ser seu acompanhante nas aulas de dança. Com a ajuda de Karine, Soraia atrapalha o compromisso de Julinho com Lili e beija o rapaz. Lola tenta impedir Júlio de se embriagar no momento em que Emília chega.

Bom Sucesso

Peter conta a Alberto que Paloma e Marcos estão namorando. Léo fica nervoso por ter beijado Toshi. Francisca sente ciúmes de Ramon ao vê-lo dançando com Paloma no ensaio da escola de samba. Bezinha conta a Nana que Mário e Silvana estão noivos. Paloma e Marcos ficam constrangidos quando Alberto avisa que já sabe do namoro do casal. Gisele dá o cartão de visitas de Marcela Klein para Nana. Paloma observa a cumplicidade de Alberto e Vera lendo poesia.

A Rede Globo não divulgou o resumo do penúltimo capítulo da novela A Dona do Pedaço.