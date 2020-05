Malhação: Viva a Diferença

Tato tenta convencer Roney de que é o pai biológico de Tonico. Anderson avisa a Tina que MC Pimenta quis ler sua música novamente. Tato cuida de Tonico. Bóris sugere fazer uma festa para inaugurar o novo aplicativo da biblioteca. Ellen, Tina, Benê e Lica visitam Keyla. Mitsuko exige que Edgar melhore a segurança do colégio. Tina, Ellen, Benê, Lica e Keyla lembram de quando se conheceram. Tina implora que Noboru converse com Anderson. Roney questiona Keyla sobre Deco. Keyla se emociona com a recepção de Tato. Edgar e Marta conversam com Lica. Tato informa a Keyla que irá ao cartório registrar Tonico.

Novo Mundo

Dom Pedro se enfurece com a recusa de José Bonifácio. Leopoldina sente dor e todos se preocupam. Elvira invade a cozinha do palácio. Joaquim tenta convencer José Bonifácio a aceitar o pedido de Dom Pedro. Anna estranha o comportamento de Thomas. Piatã não consegue falar a verdade para Ubirajara. Padre Olinto aconselha Ferdinando. José Bonifácio pede para conversar com Dom Pedro. Amália tem um surto. Madre Assunção proíbe Peter de continuar tratando Amália. José Bonifácio impõe uma condição a Dom Pedro para aceitar o cargo de Ministro. Domitila vai à casa de Thomas. Francisco avisa a Dom Pedro que Domitila vai embora e o príncipe vai atrás dela.

Totalmente Demais

Fabinho descobre por Mirthes que Jonatas é quem está fazendo o pagamento das pessoas da comunidade do Tamanduá. Leila incentiva Eliza a ficar à vontade durante sua entrevista. Rosângela critica Montanha por dar aula de funk para seus alunos. Cassandra chega atrasada para a entrevista. Leila aconselha Eliza a ser mais gentil com as pessoas. Rosângela pede desculpas a Montanha. Débora se candidata a um estágio na Bastille. Fabinho comprova que foi Cassandra quem dopou Jonatas.

Fina Estampa

Paulo e Esther discutem. Griselda estranha que Pereirinha e Enzo estejam reformando sua antiga casa. Amália se surpreende com o estado de Rafael. Íris procura a mala de dinheiro que Griselda havia separado para Teodora. Vanessa e Paulo se beijam. Teodora pensa em descobrir o que Pereirinha e Enzo procuram na antiga casa de Griselda. Renê liga para Griselda e interrompe sua conversa com Guaracy.