Malhação

Os capítulos finais de hoje e de amanhã de Malhação: Viva a Diferença, não serão divulgados pela emissora.

Flor do Caribe

Os tenentes conseguem despistar os capangas de Gonzalo. Hélio conta a Castro que Cassiano desconfia do trato que fez com Dionísio e pede ao advogado que tome providências. Dionísio orienta Castro a dar dinheiro para Hélio fugir do país. Zuleika escuta a conversa entre Castro e Dionísio e conta para Ester. Alberto vê Guiomar cantando no bar Flor do Caribe e surpreende a mãe ao convidá-la para dançar. Candinho descobre que é filho de Dionísio. Manolo afirma a Samuel que se lembra de Klaus Wagner.

Haja Coração

Camila sobre seu interesse no caso da explosão. Shirlei se emociona com um jantar à luz de velas preparado por Felipe. Adônis confessa a Apolo que está apaixonado por Shirlei. Apolo recebe flores de Tamara. Bruna acredita na explicação de Camila, que consegue acesso ao arquivo de Giovanni. Shirlei confessa a Tancinha e Francesca que tem receio de perder Felipe. Francesca aprova a ideia de Beto para o nome da cantina.

A Força do Querer

Caio não se intimida com as ameaças de Irene e afirma que resgatará o carro de Eugênio. Ivana explica a transgeneridade para Eugênio e pede sua ajuda. Garcia conta para Elvira que viu Solange/Irene. Eurico e Dantas identificam um novo saque na conta da empresa. Silvana descobre que o talão de cheques que furtou de Dantas foi bloqueado. Jeiza flagra Zeca vendo as fotos de seu encontro com Ritinha e Ruyzinho e termina o noivado. Irene divulga na internet as fotos de Bibi no apartamento de Caio. Jeiza decide viajar sozinha, e Zeca fica aflito. Três semanas se passam. Silvana foge da clínica. Ivana surpreende Joyce com seu visual.