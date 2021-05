Malhação: Sonhos

Nat troca mensagens com Scorpio e avisa a Duca. Bianca consegue amostras dos cabelos de Karina e Gael para o exame de DNA. Dandara flagra João tentando falsificar a assinatura de René. Duca e Nat se beijam. Dalva conta para Duca que Alan está vivo. Duca conta para Gael sobre o encontro com Alan, e o professor avisa a Heideguer. Bete não gosta quando Santiago afirma que inventou mentiras sobre a carreira de Sol. Lobão convida Nat para ir a um show. Um dos seguranças avisa a Heideguer da chegada de Duca.

A Vida da Gente

Júlia se assusta com a fala de Eva e pede que Ana a leve de volta para casa. Marcos diz que deseja morar com Dora. Ao falar com Júlia, Manuela decide voltar da viagem. Renato agradece a companhia de Alice. Celina percebe que Artur convidou sua mãe para o jantar romântico dos dois. Ana chora ao ouvir Júlia dizer que não quer mais ficar em sua casa.

Salve-se Quem Puder

Renzo deixa claro a Alexia/Josimara que não é assassino. Téo avisa a Helena que não fará a cirurgia. Alexia se arrepende de ter trocado a surpresa romântica planejada por Zezinho pelo jantar com Renzo. Pancho descobre que Mário viajou para o Brasil. Dominique manda Pancho ir atrás de Gabi. Zezinho faz as pazes com Edgar. Renatinha deixa Alexia/Josimara desesperada ao pedir à secretária que receba Dominique no escritório. Alexia avisa a Luna e a Kyra que Dominique está na Labrador. Ermelinda fica desconfiada e segue Luna e Kyra, que estão a caminho da Labrador. Renzo se surpreende ao ver Dominique na sala de Rafael. Zezinho percebe que está sem seu celular. Dominique informa a Renzo que vai matar Rafael, caso o sobrinho não volte a ser seu aliado.

Império

Fernando pede para conversar com Elivaldo sobre Cora. Silviano avisa a Maria Marta que sua viagem para o Monte Roraima será logo após a festa da joalheria. João Lucas procura Maria Ísis. Antoninho convida Juliane para ir à festa da joalheria. Du fala para Maria Marta que João Lucas está interessado em Maria Ísis. Fernando desiste de ajudar Cora com o exame de DNA. Maria Clara convida Cristina para a festa da joalheria. Vicente altera o cardápio do restaurante e Antônio e Luigi se preocupam. Cora pede para Magnólia e Severo forjarem um exame de DNA em nome de Cristina e José Alfredo.