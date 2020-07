Malhação: Viva a Diferença

Keyla estimula Deco a segurar Tonico, e Tato se afasta. Tato confessa a Felipe e Anderson que não é o pai biológico de Tonico. Roney comenta com Josefina sobre sua desconfiança com Deco. Benê, Tina, Lica e Ellen questionam Deco. Julinho convida Telma para ir à lanchonete, e Noboru decide acompanhá-los. Felipe e Anderson incentivam Tato a ir atrás de Keyla. Deco conta sobre sua vida para Keyla e as amigas. Tato dá um ultimato em Deco. K2 deduz que Deco é o pai de Tonico. Deco vai embora e Keyla se entristece.

Novo Mundo

Jacira e Miss Liu lutam, e Piatã se desespera. Thomas percebe a aflição de Anna e Leopoldina tenta afastá-la dele. Sebastião descobre que Cecília é Rosa Branca. Dom Pedro e Isaura se beijam. Anna afirma a Peter que não fugirá sem Vitória. Piatã encontra Vitória. Elvira e Hugo procuram Quinzinho pelas ruas. Cecília e Libério são flagrados por Sebastião. Joaquim e Quinzinho se encontram com Anna. Jacira entrega Vitória para Anna. Elvira vê Joaquim e Quinzinho e tenta ir atrás deles. Thomas cerca Anna, Joaquim e as crianças.

Totalmente Demais

Germano elogia a apresentação de Fabinho e diz que está orgulhoso do filho. Cassandra tenta chantagear Rafael para tirar proveito do concurso, mas ele não se abala com suas ameaças. Eliza ouve Leila contar a Jamaica que beijou Jonatas. Cassandra revela a Germano que Lili e Rafael estão tendo um caso. Rafael confessa a Germano que está apaixonado por Lili e avisa que não desistirá dela. Rafael e Lili se beijam. Arthur e Eliza se aproximam ainda mais. Ele dá um novo pôster a ela, e há um clima entre os dois.

Fina Estampa

Severino fica indignado ao encontrar comida vencida no freezer do restaurante. Daniel aconselha Rafael a pedir um emprego a Juan. Renê convida seus filhos para um jantar na casa de Griselda. Tereza Cristina destrata Fred. Antenor tenta se aproximar de Patrícia. Esther propõe retomar a sociedade na Fio Carioca, e Paulo se enfurece. Barinski desconfia que Pereirinha tenha roubado suas miniaturas. Chiara evita falar sobre sua doença para Fábio. Renê Junior se surpreende ao saber que o pai está namorando Griselda. Guaracy ouve Fred comentar sobre a reabertura do Le Velmont. Griselda afirma que Renê terá de descobrir quem o traiu.