Novo Mundo

Anna se desespera ao constatar que Joaquim não embarcou no navio e Thomas comemora o sucesso de seu plano. Perdido na ilha, Joaquim conhece os piratas Hassan e Fred Sem Alma. Anna revela seu relacionamento com Joaquim a Leopoldina e Piatã. Joaquim tenta fugir do navio piratae Fred ameaça a vida de Anna. Chalaça garante a Carlota e Dom João que Pedro se casará com Leopoldina. Germana e Licurgo sofrem para manter a Taberna dos Portos funcionando. Noémie anuncia que está grávida de Pedro e Chalaça se desespera. Há uma nova passagem de tempo. O navio com a comitiva de Leopoldina chega ao território brasileiro e é atacado por piratas.

Totalmente Demais

O policial Wilson recomenda a Eliza que procure um abrigo. Jonatas leva Wesley e Jeniffer ao baile, mas os três acabam expulsos. Carolina e Arthur ficam juntos. Diante da ameaça de corte de investimento na Totalmente Demais, Carolina convence Lili a manter seu patrocínio à revista. Lili e Carolina decidem realizar um concurso de beleza para firmar a parceria. Jacaré e Braço encurralam Eliza e Jonatas aparece para salvá-la.

Fina Estampa

Antenor e Griselda discutem na UTI, e o rapaz passa mal. Carolina conta para Letícia que recebeu uma ligação do programa de televisão que consertará o carro de Vilma. Dagmar comenta com Quinzé que Teodora está voltando para o Brasil. Rafael convence Patrícia a ir ao hospital falar com Antenor. Griselda rasga a foto de Pereirinha. Danielle revela que Esther não pode mais ter filhos. Dagmar e Quinzé se beijam. Patrícia confronta Antenor. Antenor tenta convencer Patrícia a perdoá-lo. Guaracy percebe que Griselda tirou o retrato de Pereirinha da parede. Rafael não consegue convencer Juan a retirar a queixa contra Antenor. Quinzé conta para Griselda que Teodora está voltando para o Brasil.

A Rede Globo não divulgou o resumo do penúltimo capítulo de Malhação: Toda Forma de Amar.