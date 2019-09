Malhação: Toda Forma de Amar

O juiz pede que Lígia e Rita exponham suas conclusões sobre a guarda de Nina. Jaqueline lamenta seu mau desempenho na escola. Max e Regina confrontam Guga. Karina diz a Milena que deseja morar fora do país com a filha. Rita e Lígia não conseguem chegar a um acordo, e o juiz declara que seguirá o processo. O juiz insinua a Lígia que permitir a convivência de Nina e Rita pode ser benéfico para a criança. João Estrela convida Nanda para sair. Lellê anuncia que Nanda e Raíssa terão de se apresentar em dupla. Nanda e Raíssa tentam se entender. Filipe revela para Rita que Lígia permitiu sua convivência com Nina.

Órfãos da Terra

Dalila é levada para a sala de parto e pergunta por Rania e Fairouz. Youssef explica a Amin o plano de fuga de Dalila. Laila e Jamil rezam por Dalila e Soraia. Rania e Fairouz chegam à maternidade. Ester e Latifa/Rebeca hesitam antes de entrar no carro de trabalho de Abner. Bóris faz um vídeo de Mamede. Cibele conversa com Péricles sobre Davi. Dalila tem complicações e é levada para a sala de parto. Camila se preocupa com seu julgamento e Valéria tenta acalmá-la. Bruno e Teresa se emocionam com uma declaração de Norberto. Santinha passa mal e se preocupa. Youssef tenta saber notícias de Dalila. Rogério e

Eva se beijam. Laila se preocupa com a filha de Dalila. O médico informa a Rania e Fairouz sobre o estado de Soraia e Dalila.

Bom Sucesso

Alberto esconde de Marcos que demitiu Paloma por causa da ameaça de Diogo e Nana. Leila, Bezinha e Batista percebem a tristeza de Alberto com a ausência de Paloma. Marcos deixa claro para Paloma que não concorda com sua demissão. Jeniffer se mostra solidária a Alice. Francisca incentiva Alice a escrever na internet usando um pseudônimo. Waguinho relata ao Padre Paulo sobre sua dificuldade de se manter sóbrio. Mauri se preocupa com o abatimento de Alberto. Eric procura Paloma.

A Dona do Pedaço

Fabiana manipula Vivi, que confessa estar presa na armadilha de Camilo. Régis confirma a paternidade de Arthur. Cornélia diz que ajudará Dinorá e Juninho, mas afirma que os dois não se mudarão com sua família. Chiclete comenta com Leandro sobre o mistério de Vivi. Antero insinua a Evelina que tem uma surpresa. Agno convida Leandro para voltar a morar em sua casa e pede para o rapaz se redimir de seu passado. Téo confessa a Rock que gosta de Jô. Leandro se instala no apartamento de Agno. Marlene acredita que Antero a pedirá em casamento. Vivi pede ajuda a Fabiana, que alerta Camilo. Antero pede Evelina em casamento. Cornélia se muda para a mansão com a família e emprega Ellen. Chiclete desconfia de que está sendo vigiado. Vivi aceita se casar com Camilo.