Malhação: Viva a Diferença

Roney conta para Keyla sobre Gabriel. Lica insinua para Clara que está gostando de alguém. Benê se preocupa por ter descoberto uma afinidade com Juca e Guto ao mesmo tempo. Jota questiona Ellen sobre o relacionamento dos dois. Tina percebe o clima entre Lica e Samantha. Fio navega pela rede social de Clara. Tato e Keyla percebem quando K2 finge passar mal. Anderson e Tina decidem reatar o namoro. Lica convida Samantha para sair. Keyla acolhe Gabriel, que se diverte com Tonico. Roney se preocupa com a proximidade de Gabriel.

Flor do Caribe

Cassiano discute com Alberto, que não esboça reação. Alberto presta queixa contra Cassiano. Cassiano comemora a nova certidão de Samuca, com seu nome como pai do menino. Olívia descobre que Duque é avô de Amaralina. Duque promete para Olívia que contará a verdade para Amaralina depois que aprender a ser um bom avô. Amaralina se emociona ao ouvir a conversa de Duque e Olívia atrás da porta.

Haja Coração

Beto pede a Adriana para promover Apolo como piloto. Jéssica segue Felipe, que dá carona para Carmela. Shirlei avisa Bruna que Giovanni resolveu contar a verdade para Camila. Rebeca e as amigas pensam em como pagar as contas. Giovanni vê Camila saindo com Enéas. Jéssica e Felipe brigam no meio do trânsito. Leozinho conversa com Dinamite sobre o plano deles de explodir o helicóptero que Fedora vai para Angra. Afonso participa da primeira reunião no A.A. Penélope se arruma para encontrar com Henrique. Teodora obriga Aparício a limpar a sujeira dos bichos de Fedora. Felipe deixa Carmela em casa e reconhece Shirlei. Adriana procura por Apolo.

A Força do Querer

Bibi volta para casa após incendiar o restaurante. Jeiza e Ritinha se desafiam dançando o carimbó. Dantas é alertado sobre o incêndio no restaurante, e Aurora desconfia do envolvimento de Bibi. Duda revela a Cibele que Anita terminou o namoro com Amaro. Yuri conta para um amigo sobre o jogo de que está participando na internet. Cibele arma para Ruy, com a ajuda de Shirley. Caio questiona Bibi sobre uma possível confissão de Rubinho. Silvana conversa com Joyce sobre o sofrimento de Ivana. Ruy e Zeca se enfrentam. Caio revela a Rubinho sobre o incêndio no escritório do restaurante onde trabalhava.