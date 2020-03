Malhação: Toda Forma de Amar

Filipe se recusa a acreditar que Rita morreu. Meg e Guga pensam em uma forma de conseguir mais dinheiro para cuidar de Zezinho. Lígia e Filipe chegam ao evento organizado por Madureira para apoiar a busca por Rita. Meg se assusta com a declaração de Beto sobre Guga. Marquinhos agride Fake para defender Nanda. Lígia agradece Leila por ficar com Nina, e Cida desconfia da irmã. Rugieri apresenta Rui a Marco como seu novo sócio.

Éramos Seis

Lola e Afonso se abraçam, sob o olhar de Julinho. Inês chora a morte de Shirley e Afonso conforta a filha. Julinho pressiona Lola sobre a venda da casa. Justina comemora sua viagem com Adelaide para o Rio de Janeiro. Inês revela a Afonso e Durvalina que está grávida de Lúcio. Alfredo se envolve em uma confusão no navio. Genu se surpreende com a notícia de que será avó. Afonso confessa seu interesse em Lola e Inês reage. Julinho pede que Lola vá morar com ele no Rio de Janeiro. Clotilde vibra quando Almeida mostra suas passagens para o Uruguai. Olga se revolta contra Neves e briga com Zeca. Afonso visita Lola e Julinho se incomoda.

Sale-se Quem Puder

Renzo fica perturbado ao conhecer Alexia/Josimara. Dominique ameaça Lúcia. Renzo fica intrigado com a semelhança entre Josimara e Alexia. Graziela admite a Petra que Kyra/Cleyde está fazendo bem à família delas. Micaela procura Bruno para dizer que não demitiu o rapaz. Lúcia tenta convencer Renzo de que Alexia está morta. Alexia/Josimara conversa com Rafael e imagina que Renzo suspeita que ela e as amigas estejam vivas. Kyra/Cleyde percebe que está com ciúmes de Alan. Renzo pede para conversar com Alexia/Josimara.

Amor de Mãe

Thelma oferece dinheiro a Rita para se afastar de Lurdes. Sandro conversa com Magno sobre seu namoro com Betina. Rita enfrenta Thelma e deduz que Danilo é Domênico. Verena despista Álvaro para encontrar Érica e Farula. Estela entrega a Álvaro o contato de Benjamim. Thelma atropela Rita. Lídia se embriaga pensando em Vinícius. Para escapar de uma missão dada por Marconi, Farula se acidenta propositalmente. Lurdes se preocupa com Lídia. Davi desabafa com Danilo sobre Benjamim. Lurdes encontra Lídia desmaiada e cuida da socialite. Raul se desespera ao saber que Farula está em sua casa. Thelma queima os papéis que comprou de Eudésio, e Danilo estranha. Lídia pede que Lurdes a acompanhe no tratamento contra o alcoolismo. Raul diz a Sandro que deseja ajudar Farula. Lurdes conta a Camila que Rita morreu.