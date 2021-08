Malhação Sonhos

Jade aceita o pedido de Cobra e não ameaça Bianca. Sol beija Wallace para provocar BB. Pedro comenta com Bianca que acredita que Jade saiba do acordo que fizeram para o menino namorar Karina. Lucrécia conversa com Dandara sobre sua saúde. Nat questiona Heideguer sobre o suposto assassino de Alan. Delma estranha que Nando tenha viajado sem lhe avisar. Dandara vence a rifa e convida Gael para jantar no Perfeitão. Tomtom aconselha Pedro a contar seu segredo para Karina. Duca procura Nat.



Nos Tempos do Imperador

Pedro se declara para Luísa, que afirma que os dois não ficarão juntos. Pilar se desculpa com Samuel e o pede em namoro. Pedro pede conselhos a Caxias sobre seus sentimentos por Luísa. Olu confessa a Cândida que está com medo das invasões da polícia. Pilar deixa escapar para Thereza que Luísa fez uma viagem, e a imperatriz deduz que a condessa estava acompanhada de Pedro. Tonico sofre uma emboscada e se surpreende ao encontrar Jerusa. Eugênio anuncia a Luísa que os dois retornarão para a França.



Pega Pega

Júlio tem uma ideia para devolver a mala de dinheiro para Pedrinho. Maria Pia insinua para Eric que ele deveria conhecer o lugar em que trabalha. Bebeth se esquiva de responder a Mathias sobre as recordações de sua mãe. Malagueta, Agnaldo e Sandra Helena impedem Júlio de devolver a mala para Pedrinho. Malagueta avisa a Júlio que ficará com a mala do garçom por um tempo. Eric questiona Sabine sobre sua saúde, ao descobrir que ela foi vista na companhia de um médico. Maria Pia e Malagueta seguem Luiza e veem a neta de Pedrinho entrar em um carro com Flávio.



Império

Maria Marta marca o casamento de João Lucas. Cora desmente a história que contou para Téo. Salvador volta para casa. Robertão consola Maria Ísis. José Alfredo vende diamantes para Dionísio. Maurílio e Danielle se beijam. Maria Clara sente ciúmes de Cristina. Du conta para João Lucas que está esperando gêmeos. Josué informa José Alfredo sobre o casamento de seu filho. Manoel e Josué contam para Antoninho sobre a falsa morte do Comendador. Cristina, Marta e os filhos fazem uma proposta a Maurílio para não perderem a joalheria Império. José Alfredo comemora o sucesso de seus planos.