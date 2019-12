Magazine Confira o resumo das novelas desta quinta-feira, 19

Malhação: Toda Forma de Amar Leila inventa para Filipe que Rita beijou Rui. Jaqueline insinua para Thiago que tem um segredo. Beto incentiva Filipe a ficar com Leila. Rita lamenta o desentendimento com Filipe. Thiago sente ciúmes de Jaqueline com Celso e pede conselhos a Carla. Carla se preocupa com a greve de fome de Anjinha. Anjinha questiona Rita sobre sua ...