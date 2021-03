Malhação: Sonhos

Marcelo tenta se afastar de Roberta. Jade pede a Edgard e Lucrécia para ensaiar além do horário da Ribalta. Karina conta para Tomtom sobre a conversa que ouviu de Pedro, mas pede segredo à menina. Todos se preparam para o show da banda de Pedro e Sol na Aquazen. Dalva passa mal, e Sol liga para Duca. Nando decide começar o show sem Sol, e convoca Gil Porto para cantar. Sol canta com Gil. Jade dança para Cobra. Roberta comemora a conquista com Indira. Marcelo comenta com Lincoln que fez uma bobagem, e Delma ouve.

A Vida da Gente

Eva se descontrola com o quadro de Ana descrito por Lúcio. Alice se desculpa com Iná por ter emprestado o carro. Começa a cirurgia de Ana. Eva culpa Manuela pelo acidente e ela fica inconsolável. Rodrigo pensa na última vez que falou com Ana. Iná tenta acalmar Manuela. Vitória sai do clube apressada ao saber do acidente de Ana e destrata Dora na frente de Marcos. Uma enfermeira leva Eva para ver Júlia, mas ela não dá muita atenção para a neta. Lourenço consola Rodrigo. Lúcio fala para Eva que o estado vegetativo de Ana pode se estender indefinidamente.

Haja Coração

Giovanni consegue se libertar. Shirlei aceita se aproximar de Guido. Apolo perdoa Tancinha e diz que quer recomeçar. Nair se decepciona com as mentiras de Adônis. Bruna ateia fogo ao chalé. Camila consegue salvar Giovanni. Shirlei declara seu amor por Carmela. Beto diz a Apolo que se arrepende do que fez. Shirlei e Felipe se casam. Teodora e Safira disputam a atenção de Epaminondas. Leozinho quebra o encanamento da casa. Rebeca exige que Aparício abra mão de sua fortuna. Fedora vende frutas na feira.

Amor de Mãe

Raul conforta Sandro. Lídia e Magno se beijam. Raul e Vitória descobrem que foi Álvaro quem armou a morte de Marconi. Lurdes comenta com Ryan sobre o envolvimento de Magno e Lídia. Lurdes engana os filhos e sai de casa para ir até o local de onde foi enviado o falso e-mail. Davi denuncia o desmatamento promovido por uma construção, e Álvaro ordena que Belizário ameace o ativista. Vitória e Miranda estranham o comportamento de Natália ao falar de Vera. Danilo é surpreendido por Fátima. Betina volta a trabalhar no hospital. Danilo descobre que Thelma pagou Fátima para dizer que era sua mãe biológica.