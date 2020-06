Malhação: Viva a Diferença

Josefina afasta Benê de K1. Edgar se aconselha com Malu sobre como agir com Marta. K1, K2 e Keyla propõem uma trégua durante a organização da festa junina. Clara pede para conversar com Luís. Josefina pede para Roney aceitar o pedido das crianças para tocar na festa junina. Fio aproveita a saída de Ellen e intimida Jota. Guto se espanta quando Benê avisa que deixou a banda. Tato desconfia do comportamento de Keyla ao receber uma mensagem em seu celular. Benê pensa em voltar a tocar piano. Lica flagra Edgar abraçando Marta.

Novo Mundo

Leopoldina convence os representantes a firmarem um acordo e Dom Pedro se surpreende. Anna estranha o comportamento de Nívea. Ferdinando defende Diara e os dois se encantam um pelo outro. Idalina aconselha Wolfgang a confiar em Diara. Thomas provoca Joaquim na cadeia. Matias fala para Sebastião que sabe que ele é seu pai. Domitila se recusa a perdoar Dom Pedro. Joaquim conta a Leopoldina tudo o que sabe sobre Thomas e implora que ela ajude Anna. Anna dá um ultimato em Liu. Elvira acorda assustada em seu cativeiro.

Totalmente Demais

Germano contraria Lili e avisa que continua a parceria entre a Bastille e a Totalmente Demais. Arthur e Eliza comemoram a decisão. Lili pede a Florisval que a leve para um lugar distante de sua realidade. Florisval nota que Lili começa a beber demais. Lili se nega a voltar para casa e pede a Florisval que a deixe no estúdio de Rafael.

Fina Estampa

Griselda conta para Gigante que entrou com um pedido de divórcio para se separar de Pereirinha. Guaracy pede para Quinzé conversar com Dagmar. Esther convence Paulo a lançar a nova coleção da Fio Carioca. Álvaro pensa no vídeo de Marcela e liga para Tereza Cristina. Renê se reúne com sua equipe e pensa em abrir um novo restaurante. Griselda fala para Gigante que quer investir no restaurante de Renê sem que ele saiba. Alberto discute com Dagmar e Guaracy insinua que ele está interessado na cozinheira. Griselda explica para Vilma o motivo de ser a investidora anônima de Renê.