Malhação: Sonhos

Lobão faz insinuações sobre a mãe de Karina. Cobra se recusa a lutar com Karina e rejeita a proposta de Lobão para ser seu treinador. Bianca ouve quando Bete e Gael comentam que Karina pode não ser filha biológica do lutador. Bianca sonda Bete sobre o passado de sua mãe. Karina questiona Gael sobre Dandara. Dandara discute com João e pede a ajuda de René. Edgard e Lucrécia contam para Bianca que René era um conquistador. Lincoln se surpreende ao ver Jeff em frente à Ribalta. René chega à casa de Dandara.

Flor do Caribe

Alberto socorre Ester. Amaralina não gosta de ver Rodrigo conversando com Vivi. Cassiano liga para o celular de Ester, e Alberto atende sem dizer o que aconteceu com ela. Lindaura diz a Cassiano para chamar a polícia. Zuleika avisa a Bibiana e Donato que Hélio pediu que eles o visitassem. O médico avisa a Cassiano que Ester deve ficar em repouso durante a gestação. Aurora coloca um dispositivo de escuta no telefone da casa de Dionísio. Dionísio fica transtornado ao ver Aurora.

Haja Coração

Beto afirma a Tancinha que irá esperar por ela. Francesca foge após o pedido de casamento de Rodrigo. Tamara se surpreende com a revelação de Beto sobre o que ele fez para separar Tancinha de Apolo. Fedora desfaz o feitiço que Safira colocou em Leozinho. Lucrécia segue Agilson, que percebe a ação e entra numa igreja. Apolo se assusta com a proposta de Tamara de se casar com o piloto para adotar Carol e seus irmãos. Lucrécia fica surpresa com a gentileza de Camila e nota que a filha está mudando. Camila comprova que Leozinho é um bandido. Francesca descobre que Rodrigo se internou em uma clínica psiquiátrica.

A Força do Querer

Simone acusa Silvana e Dita de serem cúmplices de Bibi. Jeiza alerta Caio sobre o entrevero de Ruy e Zeca. Rubinho mente para Bibi e fala com Carine. Silvana se preocupa com sua dívida com o agiota. Ivan descobre sua gravidez. A polícia vai à casa de Aurora. Rubinho, Bibi e Dedé chegam àasua nova casa. Eugênio exige que Ruy devolva o celular de Zeca. Abel parte para Parazinho, e Edinalva se emociona. Silvana confessa a Dantas que foi ela quem usou os cheques da empresa. Érica comenta com Jeiza que sente falta de Zeca. Zeca afirma a Eugênio que nunca procurou Ritinha. Desesperada, Silvana ingere remédios. Ivan revela à família sua gravidez.