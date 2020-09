Malhação: Viva a Diferença

Tina conversa com Ellen. Anderson aconselha Tato a formar sua própria família. K1 descobre que MB saiu com Lica e se revolta com o menino. As meninas conversam com Keyla sobre Tato e Deco. Nena desconfia do comportamento de Ellen. Julinho atrapalha a noite romântica de Josefina e Roney. Marta repreende Lica por mentir para ela. Mitsuko diz a Tina que questionará o Colégio Grupo sobre o caso de Ellen. Tina descobre que pode ter uma doença. Guto estimula Benê a tocar piano em público.

Flor do Caribe

Alberto diz a Ester que pode ser o melhor pai do mundo para Samuca. Ester diz a Alberto que precisa refazer sua vida antes de pensar em se casar. Alberto decide financiar uma ONG para Ester trabalhar. Ester sente ciúmes de Alberto, quando ele sai com Yvete para dar uma entrevista. Bibiana visita Donato na prisão. Durante a fuga, Cassiano cai e quebra a perna. A ONG é inaugurada. Ester propõe casamento a Alberto.

Totalmente Demais

Carolina sofre ao lado de Pietro. Florisval incentiva Jonatas a comprar um carro para ajudar a reconquistar Eliza. Carolina pede demissão da revista e diz a Hugo que precisa se reencontrar. Pietro faz Carolina repensar a ideia da demissão, se oferecendo para adotar um filho com ela. Jonatas desiste do carro para comprar a cadeira de rodas que Wesley precisa. Hugo convida Gilda e os filhos para jantar em sua casa, e é surpreendido com a chegada de Suely.

A Rede Globo não divulgou o resumo do penúltimo capítulo de Fina Estampa.