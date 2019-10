Malhação: Toda Forma de Amar

Rita não consegue convencer Rui a esquecer a história de sua filha. Nanda sugere uma parceria a Cléber. Max se incomoda ao saber que Meg gosta de Beto. Raíssa procura o caderno com as composições de Camelo. Nanda fala com Ramila que usará os versos do caderno de Camelo na parceria com Cléber. Daniel avisa a Madureira que a água da ONG foi cortada. Carla se preocupa com os shows que Thiago organiza para Raíssa. Cléber decide cozinhar para Anjinha. Rita e Filipe confraternizam com Meg, Guga e Serginho. Rui procura Rita na casa de Carla para saber de Isaura. Rui se declara para Rita. Marco flagra Cléber e Anjinha namorando e se enfurece.

Éramos Seis

João foge enquanto Afonso repreende Inês. Júlio fica nervoso com a proposta de Simão. Clotilde sugere que Lola faça doces para vender. Isabel se anima com sua festa. Zeca se preocupa com a doença de dona Maria. Almeida beija Clotilde. Carlos se anima quando Lola o convida para ir ao armazém de Afonso. Júlio reclama de Simão para Marion. Júlio incentiva Almeida a contar a Clotilde seu verdadeiro estado civil. Afonso exige que Shirley diga onde encontrar João. Dona Maria repreende Candoca quando Clotilde e Olga chegam em casa. Júlio se machuca ao ser expulso do escritório do agiota pelos seguranças. Afonso procura João. Júlio tem uma ideia de como ganhar dinheiro.

Bom Sucesso

Paloma conversa com Ramon. Paloma e Ramon avisam aos filhos que continuarão a ser uma família mesmo com a separação. Francisca diz a Ramon que irá ajudá-lo a escrever o projeto para a NBA. Natasha comenta com Marcos que percebe que há algo mal resolvido entre ele e Paloma. Nana faz o exame de gravidez e o resultado dá positivo, mas ela se desespera por não saber quem é o pai do filho que espera. Paloma encontra o exame de Nana e pergunta se ela está grávida.

A Dona do Pedaço

Maria da Paz acredita que ainda pode participar do concurso. Vivi é rígida no julgamento dos bolos. Téo chama Jô para trabalhar com ele. Fabiana manipula Rock. Um dos candidatos fica fora do concurso e uma repescagem é anunciada. Sabrina tenta convencer Otávio a comprar o apartamento para ela. Amadeu tem uma ideia para pegar o celular de Fabiana. Maria da Paz é chamada de volta ao concurso. Fabiana pede para Vivi ajudar Abel no concurso de bolos. Berta chama Chiclete para ficar com Vivi. Rock explica o plano de Amadeu para Zé Hélio. Camilo e Yohana tentam fazer Régis confessar os assassinatos de Jardel e Lucas. Maria da Paz reconhece Vivi durante o programa e sua participação fica comprometida.