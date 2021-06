Malhação: Sonhos

Gael repreende Duca por aceitar as provocações de Lobão. Vicki exige cantar com a Galera da Ribalta, e Sol se incomoda. Dalva e Bianca ofendem Nat. Vicki canta uma música para Pedro. Roberta se insinua para Marcelo na frente de Delma, que não percebe. Heideguer tenta aliciar Wallace para disputar o campeonato. Lobão se interessa por Dandara, pede para ser apresentado a ela e Gael se irrita. Duca e Cobra chegam à última etapa do exame. Pedro flagra Roberta e Marcelo se beijando.

A Vida da Gente

Eva fica enfurecida com Rodrigo. Lúcio reencontra Laura. Ana consegue um emprego em uma escola de tênis. Lui compõe uma música para Francisco. Renato ouve dois funcionários falando mal dele na concessionária. Jonas sonha com Ângela e acorda assustado. Nanda encontra Lourenço e comenta sobre Tiago e a gravidez de Celina. Rodrigo conta para Manuela que ele e Ana estão juntos.

Salve-se Quem Puder

Zezinho leva a melhor na luta contra Edu. Zezinho, Ermelinda, Alexia, Kyra e Luna conseguem escapar, levando o computador de Dominique. Júlia avisa a Helena que Téo recebeu alta do hospital. Alejandro diz a Gabi que eles precisam evitar o encontro de Mário com Helena. A Consulesa repreende Alexia, Luna e Kyra por terem colocado em risco o trabalho da Polícia Federal, invadindo a casa de Dominique. Dominique diz a Edu que está preocupada com uma possível descoberta de seus arquivos do notebook. Renzo descobre que o anel da Alexia não está mais em sua gaveta e conta a Aurora. Mário e Helena cruzam olhares de longe no Empório.

Império

José Alfredo fica furioso com o encontro de Maria Marta e Maurílio. Amanda fala para José Pedro que tem um namorado. José Alfredo manda Josué investigar Maurílio. Maurílio convida Maria Marta para encontrá-lo no hotel. José Alfredo decide arrumar um emprego para Maria Ísis. José Alfredo manda Josué conseguir a ficha de Maurílio no hotel. Cláudio pede que Enrico devolva o restaurante para ele. Orville consegue ser recebido por José Alfredo. Vicente pensa em levar Cristina para jantar no restaurante de Enrico. Cora garante a Fernando que conseguirá separar Cristina de Vicente. Enrico observa o cuidado de Cláudio com Beatriz e se emociona. José Alfredo descobre que Maurílio é filho de Sebastião.