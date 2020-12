Malhação: Viva a Diferença

Bóris se emociona com a demonstração de carinho dos alunos com Lica. Benê e Keyla assistem à despedida de Lica. K1 desconfia da falta de sinais de gravidez em K2. Anderson afirma a Moqueca que não trabalhará mais para ele. Gabriel revela a Keyla e suas amigas que é homossexual. Keyla mostra a foto de Felipe e seus grafites para Gabriel. Lica fica insegura ao se arrumar para ir ao colégio e pede ajuda a Marta. Samantha comenta com Clara sobre a orientação sexual de Gabriel. K2 e K1 abordam Lica ao vê-la chegar ao colégio.

Flor do Caribe

Alberto fica desnorteado e pede ajuda a Ester. Isabel desconfia de que algo está errado com Ester depois que fala com ela ao telefone. Taís confessa a Olívia que ainda é apaixonada por Hélio. Donato pergunta a Marizé se ela sabe de algo que possa estar acontecendo com Lipe na escola. Duque se emociona quando Amaralina revela que se sente protegida por ele. Alberto tranca Ester no bunker.

Haja Coração

Giovanni salva Aparício dos bandidos, mas acaba atingido por um deles. Felipe defende Shirlei dos insultos de Adônis. Shirlei se sente lisonjeada ao ser defendida por Felipe. Aparício vai com Giovanni para o hospital e Dinamite conclui que os bandidos atingiram a pessoa errada. A ideia de Henrique para uma campanha da Peripécia é aceita pelos clientes, em detrimento da proposta criada por Beto. Teodora e Tarzan em clima romântico na ilha. Felipe cuida de Shirlei, e os dois se interessam um pelo outro. Camila descobre por Lucrécia que Aparício foi salvo de um assalto por um rapaz que acabou se ferindo.

A Força do Querer

Zeca reclama das flores recebidas por Jeiza. Cirilo questiona se Caio tem algum interesse em Jeiza. Ivana se incomoda com uma mulher que se insinua para Cláudio em uma festa. Simone incentiva Amaro a falar com Anita. Ruy reclama com Ritinha por tentar impor sua cultura para Joyce. Silvana consegue enganar Eurico novamente. Anita leva Cibele, embriagada, para casa. Irene teme que Otávio volte ao convívio da família Garcia. Aurora pede para Bibi não cumprir o pedido de Rubinho. Abel lamenta o sumiço da mãe de Zeca. Silvana e Eurico veem Biga e Nonato como Elis Miranda na rua. Ruy fala para Eugênio que levará Joyce a um restaurante e Mira conta para Irene. Irene vai ao encontro de Joyce no restaurante.