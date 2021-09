Malhação: Sonhos

Gael comemora a gravidez de Dandara. Karina visita o apartamento de Gael e Bete ouve quando a menina confessa sentir saudades do pai. Os alunos da academia de Gael são hostis com Wallace. Lucrécia avisa a Edgard e Jade que sua cirurgia foi marcada. João descobre que Dandara está grávida e tem uma crise. Lobão confessa a Nat que armou para brigar com Gael. Nat afirma que gosta de Duca. Karina sente saudade de sua casa. Jade e Henrique se aproximam e Cobra observa os dois. Lobão manipula Karina para que a menina lhe chame de pai na frente de Gael.

Nos Tempos do Imperador

Dolores se arrepende te ter mentido para a irmã. Pilar confronta Samuel, e Tonico comemora a discussão entre os dois. Eudoro estranha o comportamento de Dolores. Germana e Licurgo denunciam Quinzinho e Clemência para Borges. Pilar não acredita nas explicações de Samuel e os dois terminam o relacionamento. Dolores decide contar a verdade a Pilar, mas Tonico arma para que as duas não se encontrem. Pilar decide aceitar a bolsa de estudos e viajar para os Estados Unidos.

Peg-Pega

Malagueta beija Maria Pia. Luiza pede que Pedrinho lhe relate o dia do acidente de Mirella. Isabel revela a Eric que está sendo procurada pela polícia. Eric se preocupa ao saber que Luiza e Antônia estão atrás da ex-babá de Bebeth e dá dinheiro para Isabel se afastar da cidade. Pedrinho conta a Luiza que, segundo Athaíde, as provas do acidente de Mirella foram adulteradas. A foto de Mônica é divulgada na mídia como foragida da polícia. Domênico e Antônia interceptam o ônibus de Mônica e Evandro.

Império

Cristina deixa Genebra. Carmem conta para Orville sobre os planos de Helena. Ismael e Lorraine sugerem que Naná se case com Antônio para adotar Luciano. Marta assusta Téo. Helena dá um ultimato em Orville. Magnólia e Severo se convidam para jantar na casa de Cláudio e Beatriz. José Alfredo vai para a casa de Maria Ísis. Reginaldo retorna à casa de Jurema. Cristina volta de viagem. Batista e Kelly se surpreendem com a presença de José Alfredo.