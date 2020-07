Malhação: Viva a Diferença

Lica concorda com a permanência de Edgar na reunião. Fio reclama da rigidez das aulas de Ellen. Ellen não consegue dançar, e Fio acha graça. Bóris organiza uma votação, e Edgar articula para decidir a disputa. Josefina avisa a Roney que conversará com Keyla sobre Deco. Tonico fica doente, e Keyla se preocupa com o filho. Tato não consegue fazer as coxinhas como Das Dores ensinou. Edgar afirma a Malu que voltará a ser o diretor do colégio. Mitsuko pede para conversar com Tina. Keyla decide deixar Tonico na creche. Tato teme encontrar Keyla no colégio. Keyla recebe um telefonema da creche.

Novo Mundo

Anna e Thomas duelam. Felício invade a casa de Domitila e a chantageia. Madre Assunção exige que todos deixem o convento. Greta questiona Licurgo e Germana sobre Diara. Nívea fica intrigada com Miss Liu. Thomas avisa a Egídio que Anna e Vitória estão no convento. Domitila conta a Francisco sobre a aparição de Felício. Felício se encontra com Chalaça. Greta entrega dinheiro para Ferdinando. Amália tem uma lembrança ao ouvir sobre a mãe de Cecília e desmaia. Joaquim e Anna se hospedam no palácio. Schultz fala para Wolfgang que Greta está interessada em Ferdinando. Piatã e Jacira contrariam uma lei da aldeia, e Ubirajara ameaça expulsar os dois. Thomas aparece no palácio para resgatar Anna e Vitória.

Totalmente Demais

Montanha questiona Rosângela sobre seus sentimentos por Florisval. Jeniffer conta para o pai que Maristela o está desmoralizando na comunidade. Arthur avisa a Eliza que ela irá à nova etapa do concurso sozinha, sem saber que foi Jonatas quem sugeriu o tema da prova para favorecer a menina. Leila pergunta a Jonatas se ele ainda ama Eliza. Dorinha desperta do coma e assume a identidade de Carolina.

Fina Estampa

Crô avisa a Tereza Cristina que Griselda estava com Íris. Pereirinha garante a Enzo que descobrirá o mistério que envolve o enriquecimento repentino de Teodora. Rafael se emociona ao pensar em seu filho com Amália. Renê afirma que não perdoará Griselda e a compara a Tereza Cristina. Esther comenta com Guaracy sobre sua desconfiança com Beatriz. Tereza Cristina manda Ferdinand sequestrar Alice. Alice avisa a Íris para não revelar o segredo de Tereza Cristina para Griselda.