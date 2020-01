Magazine Confira o resumo das novelas desta quinta-feira, 16 de janeiro de 2020

Malhação: Toda Forma de Amar Rita se preocupa com Lígia, e Filipe garante que conversará com a mãe. Anjinha e Cléber decidem ficar juntos, e ela termina o namoro com Tatoo. Rui pede que Matoso e Ramiro deem uma lição em Filipe. Lígia afirma a Filipe que, enquanto Rita estiver unida judicialmente a Rui, não facilitará encontro dela com Nina. Diana pressiona Andres...