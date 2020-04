Malhação: Viva a Diferença

Clara e MB tiram satisfações com Lica e Felipe. Tina enfrenta Telma. Fio e Jota discutem por causa de Ellen. Roney e Josefina não conseguem se entender. Benê beija Guto. Fio dança com Ellen, e Jota os observa. Keyla vai à escola com Tonico e Tato, e K2 reage com despeito. Dóris flagra Fio falando com Ellen sobre o aplicativo que colocou nos celulares durante a festa. Keyla garante a Dóris que não perderá o ano escolar. Durante a festa, os celulares disparam a tocar ao mesmo tempo, e Ellen teme a reação de Dóris.

Novo Mundo

Leopoldina reclama das traições de Pedro. Domitila pede para ir com Chalaça ao Rio de Janeiro. Pedro conta para Piatã que Joaquim está vivo. Wolfgang ensina Diara e Elvira a se portarem à mesa. Cecília deixa o convento e pede à Madre para visitar Amália. Pedro fala para Thomas que Anna foi embora com Joaquim. Jacira questiona Anna sobre seus sentimentos por Joaquim. Thomas chora por causa de Anna. Joaquim e Anna se amam. Chalaça salva Domitila e manda prender Felício. Joaquim pede a Ubirajara para se casar com Anna na aldeia. Anna fala de Piatã para Jurema e Jacira. Domitila ironiza o fato de Benedita tê-la denunciado a Felício.

Totalmente Demais

Jonatas não gosta de ver Arthur com Eliza. Cassandra faz um ensaio fotográfico, e Adele decide inscrevê-la no concurso. Jonatas se oferece para ir com Eliza visitar a Excalibur. Eliza aceita a proposta de Arthur. Carolina gosta do trabalho de Rafael e se interessa em agendar uma reunião com o fotógrafo. Rafael tira fotos de Eliza. Eliza faz um jantar especial para ela e Jonatas. Arthur e Carolina assinam o contrato da aposta. Germano incentiva Lili a deixar seu luto. Carolina observa a foto de Eliza e pensa em sabotar a modelo de Arthur.

Fina Estampa

Tereza Cristina ofende Griselda. Baltazar vê Tereza Cristina passar mal e a conforta. Antenor tenta ajudar a mãe, mas não consegue. Teodora fica indignada ao saber o que Wallace sentiu durante a luta. Esther decide ir para Itaipava, e Paulo fica contrariado. René chega à casa de Griselda, que se envergonha de seu estado. Tereza Cristina discute com René. Antenor sente vergonha de Patrícia. Esther fala para Danielle que está decidida a fazer a fertilização in vitro, mesmo sem o apoio do marido. Marcela obriga Paulo a almoçar com ela. Patrícia procura Antenor.