Malhação: Viva a Diferença

Guto admira Benê. Malu convence Clara a voltar para casa, e Leide se impressiona com a falsidade da professora. Benê se encanta com o Rio de Janeiro. Valdirene estranha ao encontrar o caixa do salão destrancado, e K2 disfarça. Décio questiona Guto sobre Benê. Tato livra K2 da represália de Valdirene, mas repreende a namorada pelo furto. Felipe convida Clara para ir a Campos do Jordão com MB. A apresentação de Benê e Guto é um sucesso. Luís e Malu discutem por causa de Clara. Benê e Guto se beijam.

Flor do Caribe

Alberto combina com Gonzalo a viagem ao Brasil para prender Cassiano. Candinho pergunta a Guiomar se ela sabe quem é seu pai. Ester permite que Taís pegue Samuca para passar a tarde com Cassiano. Guiomar promete ajudar Veridiana a encontrar Maria Adília. Marizé revela a Donato que o ama e que sentiu sua falta. Mila demonstra não gostar da aproximação de Juliano e Natália. Alberto telefona para Ester, e Cassiano atende.

Haja Coração

Beto se propõe a ajudar Tancinha, que desconfia do rapaz. Leozinho engana Fedora e mostra que conseguiu controlar a repercussão negativa sobre sua festa nas redes sociais. Giovanni retira Camila do carro, e Bruna pede que o rapaz se afaste da moça. Enéas visita Camila no hospital, e Lucrécia teme que a filha não sobreviva. Francesca pede que Tancinha participe do jantar para Beto. Apolo é libertado e sonda Adônis sobre Beto. Leozinho comemora o fato de Fedorater acreditado que ele é um herdeiro saudita. Adônis choca seu caminhão contra o carro de Beto. Adônis e Beto se enfrentam.

A Força do Querer

Zeca leva um tiro para proteger Jeiza, que socorre o rapaz. Ruy e Ritinha se casam. Shirley tem uma ideia contra Ruy e fala com Cibele. Simone questiona Ivana sobre a viagem com Claudio. O buquê de noiva de Ritinha cai em cima de Caio. Heleninha questiona Caio sobre a venda de sua casa para Bibi. Cibele assiste ao vídeo do casamento de Ruy. Jeiza e Zeca reatam o namoro. Caio decide se casar com Leila. Simone bloqueia mais um site de apostas de Silvana e deixa a mãe furiosa. Bibi descobre que Rubinho mentiu sobre a faculdade. Jeiza se incomoda ao ver a foto do casamento de Ritinha. Jeiza mostra a foto do casamento de Ritinha para Zeca.