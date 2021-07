Malhação

Gael flagra Duca e Bianca namorando. Dandara avisa a João que gostou de seu novo perfil. Pedro e Bianca descobrem que João estragou o perfil do personagem que criaram para enganar Vicky. Duca vê Bianca beijando João. Roberta sugere que Duca pense melhor no que fazer com relação a Bianca. Gael pede ajuda para Dandara em relação a Joaquina. João pede para René ensiná-lo a conquistar garotas. Rute acredita em Simplício. João questiona a preferência de Dandara por Gael ou René.

A Vida da Gente

Ana e Lúcio falam sobre o casamento com Julia, que fica animada. Vitoria e Ana avisam a Cecilia e Sofia que elas poderão se enfrentar novamente. Celina fica admirada ao saber que Lourenço pediu a guarda de Tiago na .Justiça Iná fica consternada com o ressentimento que Manuela ainda tem por Ana. Vitoria vai à sorveteria e fica furiosa ao ver Alice, Sofia, Barbara e Marcos juntos. Celina procura Lourenço.

Império

Cora manda que todos avancem sobre os pedaços do diamante rosa. Téo vai ao encontro de Maurílio. Maria Clara reclama de Cristina. José Alfredo sente-se mal e Josué o ajuda. Cristina vai à pizzaria com Elivaldo e Tuane. Lorraine pede desculpas a Maria Marta. Fernando tenta roubar Cora, mas a vilã o enfrenta. Xana apressa Naná e Juliane para o jantar no restaurante de Vicente. Antônio alerta Vicente sobre uma possível visita de Enrico. Carmem desconfia de que Orville não queira mandar Salvador de volta para o manicômio. Robertão pede para se encontrar com Érika. Jairo chega para ajudar Cora. Maria Marta diz a José Alfredo que eles não podem se divorciar.

A Rede Globo não divulgou o resumo do antepenúltimo capítulo de Salve-se Quem Puder.