Malhação: Viva a Diferença

Daniel e Jaqueline se preocupam com os golpes trocados por Madureira e Marco. Carla autoriza que Raíssa vá à produtora de Montenegro. Rita repreende a perseguição de Tadeu a Nina. Carla estranha ao ver Madureira machucado. Anjinha provoca Marco por conta de sua luta. Madureira reflete sobre seu relacionamento com Carla. Jaqueline pede a ajuda de Vânia para armar a festa surpresa para Carla. Joaquim lembra a Lígia que Lara viajou em férias. Raíssa alerta Rita sobre o comportamento de Tadeu. Carla nota que Marco também está machucado, como Madureira. Anjinha confronta Nanda sobre a ironia com Raíssa. Marco diz a Carla que está gostando de Neide. Nanda proíbe Marquinhos de prejudicar Raíssa. Peixoto diz a Marco que tem uma notícia sobre Góes.

Órfãos da Terra

Jamil e Laila pensam em como provar que o filho de Dalila é de outro homem. Latifa aceita se converter ao judaísmo e Abner comemora. Geraldo afirma a Eva que comprou sua floricultura com documentos fornecidos por Omar. Muna parabeniza Faruq por seu novo emprego como médico. Bóris encontra Mamede desorientado na praça. Jamil pede ajuda a Evandro para libertar Almeidinha. Zuleika se desespera quando Almeidinha é transferido para uma prisão. Bóris alerta Ali para o estado de Mamede. Laila vai ao laboratório onde Dalila fez o exame de DNA. Aline e Caetano recebem a autorização para serem os padrinhos afetivos de Salma. Cibele tem uma ideia para ajudar Almeidinha. Péricles oferece um contrato para Teresa cantar no exterior, mas sem Jean. Eva sofre ao constatar o golpe aplicado por Omar. Gabriel flagra Valéria tentando acessar o computador de Norberto. Jamil e Hussein abordam Calpúrnia.

Bom Sucesso

Nana fica preocupada ao saber que Alberto saiu com Paloma. Paloma samba com Alberto na cadeira de rodas, sob os aplausos de todos. Ramon sente ciúmes. Paloma e Leo evitam uma briga entre Ramon e Marcos. Luan diz a Waguinho que gosta de Alice. Diogo tenta influenciar Nana a interditar Alberto. Ester defende Ramon para Paloma. Waguinho é cobrado pelo bandido. Silvana se declara para Marcos. Elomar avisa a Francisca que um microscópio do laboratório sumiu. Ramon pede para conversar com Marcos e Alberto.

A Dona do Pedaço

Rock afirma a Zé Hélio que precisa contar a Maria da Paz sobre Jô e Régis. Kim invade o apartamento de Márcio e se intromete entre o rapaz e Silvia. Téo conversa com Jô sobre seu relacionamento e diz que a ama. Otávio pede que Vivi descubra a profissão de Chiclete. Linda comenta com Beatriz que acredita que Chiclete não é uma boa pessoa. Jô se incomoda com o afastamento de Régis. Leandro conversa com Chiclete sobre Agno. Silvia e Kim decidem sair com Márcio. Gilda vai ao médico e confessa a Amadeu que mentiu sobre seu estado de saúde. Otávio e Agno se unem contra Fabiana. Rock procura Maria da Paz.

