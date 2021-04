Malhação: Sonhos

Cobra descobre que foi Jade quem humilhou Karina e fica furioso. Pedro tenta tranquilizar a namorada e fazê-la voltar para a festa. Edgard vai à Ribalta para acertar um detalhe do plano para pregar uma peça em Nando. Bianca afirma a Duca que punirá Jade. Duca humilha Jade na frente de todos. Duca questiona Bianca sobre o videobook. Edgard sugere que Lucrécia seja mais amorosa com Jade. Nando cai na armadilha de Edgard e Lucrécia. Edgard fala com Cobra sobre Jade, e acaba discutindo com o rapaz.

A Vida da Gente

Vitória manda Marcos sair de casa. Manuela conversa com Felipe, e ele a chama para sair. Celina flagra Lúcio vendo um jogo de Ana pela internet. Lorena conhece Matias. Manuela e Rodrigo ficam aflitos diante do médico à espera da radiografia de Júlia. Lúcio se preocupa por não conseguir convencer Eva a deixar que Manuela fique mais próxima da irmã. Dora fala para Marcos que não poderá se separar do marido e que se mudará para Brasília.

Salve-se Quem Puder

Alexia se sensibiliza com a declaração de amor de Zezinho. Kyra supõe que Luna esteja apaixonada por Téo. Verônica finge gostar de Micaela. Dionice ajuda Tarantino a planejar um jantar romântico para Bia. Zezinho arma para que a Polícia Federal não perceba que eles estão em São Paulo. Bia e Tarantino se beijam. Alexia comunica a Ivo que ela e as amigas descobriram os nomes dos bandidos que mataram Vitório. Petra se incomoda com a animação de Alan sobre Kyra/Cleyde. Rafael descobre que o dinheiro da Labrador sumiu. Ivo surpreende Alexia, Luna e Kyra ao dizer que já sabia sobre Dominique e Renzo. Alexia fica mal por permanecer no Programa de Proteção.

Império

João Lucas conta para José Pedro que Maria Clara vai com José Alfredo para o Monte Roraima. Téo Pereira se desentende com Cláudio e exige que Érika descubra seus segredos. Vicente vê Cristina e Fernando juntos e se decepciona. José Alfredo se encontra com Maria Isis. José Pedro conta para a mãe sobre o homem que atropelou na estrada. Elivaldo decide dormir no quiosque. Silvano avisa a Maria Marta que seu filho mais novo foi preso. Magnólia e Severo vão à casa de Maria Isis para conseguir dinheiro. Tuane procura Elivaldo. Cora mostra a Eliane o álbum que fez de José Alfredo. Maria Marta chega ao Monte Roraima.