Malhação: Sonhos

Duca e Karina lamentam a fuga de Nat. João fala para Pedro que pedirá Bianca em namoro. Lobão mostra o pendrive de Alan para Heideguer. Gael acredita que Nat tenha enganado Duca. Heideguer e Lobão descobrem que foi Karina quem deu o pendrive para Nat. Lobão vasculha a mochila e o celular de Karina. Cobra pede para Edgard ajudá-lo a se preparar para o chá de Lucrécia. Lobão tenta descobrir alguma informação sobre Nat com Karina. Edgard leva Cobra ao Perfeitão e ele fica envergonhado. Gael invade a casa de Lobão para tirar Karina de lá.

Nos Tempos do Imperador

Zayla se desespera, e Samuel afirma que não pode mais casar com a moça. Para agradar Teresa, Pedro aceita conceder o título de baronesa a Lota em troca das múmias. Luísa garante que Isabel escolherá Gastão. Enfurecida, Zayla jura que Samuel e Pilar não ficarão juntos. Celestina deixa escapar uma informação para Nino. Pedro apresenta a cidade a Gastão e Augusto. Dumas flagra Luísa, que saía para encontrar Pedro. Pilar desperta e Samuel se declara para a amada.

Pega-Pega

Eric comenta com Lourenço que desconfia de que Athaíde possa estar protegendo alguém. Dias se passam, e Athaíde sai da cadeia. Júlio e Antônia se beijam, e a policial confessa ao rapaz que não consegue esquecê-lo. Antônia confessa a Domênico que beijou Júlio, e os dois decidem dar um tempo na relação.Athaíde arma com Timóteo de culpar Eric pelos crimes cometidos por eles. Antônia e Domênico se acertam e decidem morar juntos. Expedito diz ao delegado que recebeu uma denúncia sobre o encontro de Timóteo com o mandante da morte do perito. Antônia encontra as identidades do perito e de sua mulher no envelope em posse de Eric.

Império

Ismael e Lorraine conversam sobre Silviano. José Alfredo desconfia que a pessoa que tentou matá-lo seja o Fabrício Melgaço. Danielle questiona Maurílio sobre o que ele fez no carnaval e ele se irrita. Enrico ajuda Cláudio. Lorraine liga para Érika. José Alfredo pede um favor para Maria Marta. Carmen liga para Jonas. Maria Marta conversa com Maria Clara e João Lucas sobre José Pedro. Vicente vai ao hospital para saber notícias sobre Cora. Lorraine vai à casa de Silviano. Cora balbucia algumas palavras no hospital.