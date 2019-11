Malhação: Toda Forma de Amar

Jaqueline intercede por Rita e afirma que Anjinha precisa contar a verdade para Cléber. Nanda insinua que Camelo deve apoiar a viagem de Raíssa. Madureira conversa com Marco sobre Carla. Camelo finge que deseja terminar o namoro com Raíssa, e desabafa com Nanda. Jaqueline aceita a ajuda de César para estudar. Rui pensa em pressionar Isaura para mudar seu depoimento, e Rita não gosta. Rui beija Rita, e Leila vê. Anjinha sofre sem conseguir contar para Cléber sobre o beijo de Tatoo. Regina cuida de Guga. Leila revela a Lara que viu Rui beijando Rita. Cléber decide se afastar de Anjinha. Filipe confronta Rita sobre seu beijo em Rui.

Éramos Seis

Lola chama os enfermeiros para cuidar de Júlio. Lúcio discute com Carlos sobre política e Isabel o repreende. Julinho não gosta de ver Marcelo conversando com Lili. Zeca desmaia depois do parto de Olga. Lola conversa com o médico de Júlio. Alfredo se irrita quando Lúcio insiste em falar de Marion. Julinho e Lili se beijam. Clotilde chega à casa de Lola, e Isabel fala com a tia sobre Almeida. Karine convence Assad a não visitar Júlio, e Soraia se irrita. Lola conversa com Clotilde no hospital. Almeida pede permissão a Assad para visitar Júlio. Isabel e os irmãos se reúnem em volta da cama de Júlio. Clotilde e Almeida se reencontram.

Bom Sucesso

Paloma explica para Marcos o motivo de sua recusa. Elomar deixa Waguinho frequentar a biblioteca, a pedido de Francisca e Alice. Ramon permite que Vicente participe dos treinos de basquete. Marcos avisa a Alberto e a Nana que deixará a mansão. Silvana mostra a Mário a gravação que fez de Diogo beijando Jeniffer, e diz que tem um plano para desmascará-lo. Gabriela beija Patrick. Eugênia decide contar a Nana que Diogo a está traindo.

A Dona do Pedaço

Maria da Paz explica a Rock e Joana que não desistirá de Jô. Amadeu conversa com Carlito sobre seu amor por Maria da Paz. Kim afirma a Vivi que ela está sendo controlada por Camilo. Régis perde todo o dinheiro que Maria da Paz lhe deu e Lyris aconselha o irmão a procurar a boleira. Amadeu, Maria da Paz e Joana fazem um teste de DNA. Márcio conta para Britney seu plano para descobrir as verdadeiras intenções de Abel. Otávio impede que Sabrina o acompanhe ao casamento de Beatriz e Zé Hélio. Vivi diz a Otávio que está pronta para fugir com Chiclete, e Berta ouve. Maria da Paz garante a Régis que será sua amiga. Zé Hélio e Beatriz se casam. Maria da Paz confirma que Jô é sua filha biológica, mas garante a Matilde que ama Joana e cuidará da menina. Maria da Paz visita Jô na prisão.