Malhação: Viva a Diferença

Tina discute com Mitsuko. Ellen dispensa Fio. Keyla toma mais um comprimido para emagrecer. Lica e Tina recebem uma advertência de Bóris. Josefina pede para Tato avisar a Roney que ela irá cozinhar na lanchonete. Keyla sente um mal-estar e tenta manter a calma. Tato pede a Roney para treinar para o campeonato de bicicleta. Lica se surpreende ao ver MB e Samantha juntos. Keyla toma mais uma dose do remédio para emagrecer.

Novo Mundo

Licurgo bebe o café especial que Elvira preparou para Joaquim. Domitila questiona Thomas sobre a aparência de Vitória. Anna conta para Liu sobre seu livro. Chalaça desconfia da carta que recebe de Domitila. Cecília aproveita a saída de Idalina para encontrar Libério. Thomas arma para que Pedro acredite que Chalaça seja um traidor. Pedro se enfurece com Chalaça e manda prendê-lo. Thomas conta para Anna que entregou o traidor para Dom Pedro. Joaquim conversa com Chalaça, que descobre a armação de Domitila. Leopoldina não acredita que Chalaça seja um traidor. Anna acredita que Thomas pode ajudar Dom Pedro. Licurgo tenta beijar Elvira e Germana se enfurece. Diara enfrenta os fazendeiros na reunião com Dom Pedro.

Totalmente Demais

Rosângela pressiona Florisval a terminar o relacionamento com Maristela. Débora descobre que Hugo ingeriu alguma substância tóxica sem saber e desconfia do envolvimento de Cassandra. Lili repara o interesse de Leila por Jonatas. Com a consciência alterada pela bebida, Jonatas arma um escândalo na festa. Carolina avisa a Lili que Eliza será eliminada do concurso. Eliza se decepciona com Jonatas e prefere deixar a festa sem a companhia do amigo.

Fina Estampa

Paulo e Esther discutem. Griselda estranha que Pereirinha e Enzo estejam reformando sua antiga casa. Amália se surpreende com o estado de Rafael. Íris procura a mala de dinheiro que Griselda havia separado para Teodora. Vanessa e Paulo se beijam. Teodora pensa em descobrir o que Pereirinha e Enzo procuram na antiga casa de Griselda. Renê liga para Griselda e interrompe sua conversa com Guaracy.