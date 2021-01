NOVELAS / RESUMOS DO DIA

Malhação

Benê e Guto comemoram suas apresentações. MB implora para ficar na casa de Lica. Keyla, Ellen, Tina e Anderson planejam uma forma de desmentir as notícias tendenciosas sobre o Cora e Dóris. Josefina repreende Cícero pela forma com que trata Benê. Benê questiona o pai sobre sua pensão. Marta cuida de MB. Malu e Edgar temem que o escândalo envolvendo JM reflita nas escolas do Grupo. Noboru promove um jantar em família para comemorar a recuperação de Mitsuko.

Flor do Caribe

Duque chama por Cassiano, que está desaparecido sob os escombros. Maria Adília avisa aos filhos que ficará em Vila dos Ventos por tempo indeterminado. Ester culpa Alberto pela explosão na mina. Carol entende mal a conversa que escuta entre Lino e Candinho, e acredita que o namorado está apaixonado por Taís. Mantovani avisa a Ester que Cassiano foi encontrado, mas está inconsciente. Ester vai à delegacia e presta novo depoimento sobre o bunker da casa de Dionísio, confirmando que as joias encontradas estavam no local.

Haja Coração

Apolo diz a Shirlei que não conseguirá viver sem Tancinha. Aparício incentiva Giovanni a encontrar Camila em Angra. Francesca e Tancinha comemoram ao saber que Shirlei está namorando Felipe. Beto se prontifica a ajudar Francesca e Tancinha a abrirem um restaurante. Carol fica nervosa quando o médico diz que precisa de alguém maior de idade para assinar a alta de Bia. Camila se assusta ao ver Giovanni no iate. Camila tenta fugir ao ver que está sozinha com Giovanni no iate. Apolo não gosta do comportamento de Tamara. Fedora comemora a sua posse na presidência do Grand Bazzar.

A Força do Querer

Todos acodem Jeiza, que afirma saber de onde veio o tiro contra seu carro. Ritinha pede que Bibi não faça nada contra Zeca. Simone garante a Joyce que Ivana não está usando drogas. Jeiza conversa com Caio sobre as ações de Bibi e Rubinho contra ela e Zeca. Mira intercepta as provas contra ela e Irene. Ruy vê Irene com Mira, mas a arquiteta o despista. Elvira diz a Eurico que Garcia voltou pelo dinheiro da empresa. Cibele vê quando Ivana compra hormônio na academia e conta para Joyce. Cândida implora a Aurora e Bibi que não façam nada contra Jeiza. Bibi repreende Rubinho por atirar contra Jeiza. Joyce confronta Ivana.