Malhação: Sonhos

Bianca e Duca começam a se entender. Gael afirma a Heideguer que descobrirá quem estava com Duca na foto. Gael tenta se desculpar com Dandara. Sol conversa com Wallace, mas esquece o namorado ao receber um telefonema de Santiago. Duca sai de carro com Bianca e não percebe quando Luiz e Diego os seguem. Jade insinua para Pedro que Karina está seduzindo Cobra. Duca percebe uma moto suspeita atrás de seu carro e pede para Bianca ir para casa. Sol sente ciúmes de Wallace com BB. Jeff sente falta da Ribalta e reclama com Mari. Gael surge para dar apoio a Duca.

A Vida da Gente

Júlia entrega o desenho para Ana, que se emociona. Alice fala com orgulho sobre as fotos de Renato e Suzana se impressiona. Júlia pede para Ana deitar em sua cama. Lúcio convida Ana para visitar a ONG. Laudelino revela para Wilson que foi Iná quem escreveu a carta de sua admiradora secreta. Dora permite que Bárbara durma até mais tarde. Cris exige que Lorena volte a trabalhar para ela. Ana fica encantada com o jeito como Lúcio trata as crianças na ONG

Salve-se Quem Puder

Kyra inventa para Renatinha que se fingiu de morta porque sentiu um pavor repentino de se casar. Renatinha ameaça Kyra. Alexia/Josimara liga, e Kyra pede para deixar tudo pronto para sessão. Renatinha supervisiona a suposta sessão espiritual e obriga Kyra a entregar uma carta a Rafael. Rafael lê a carta escrita por Kyra, que pede que o noivo fique com a secretária. Renzo se convence de que, apesar das semelhanças, Josimara não é Alexia. Tarantino e Bia conversam, mas a jovem não fica à vontade e preocupada com o marcapasso. Micaela diz a Bruno que quer ajudá-lo. Helena constata que Úrsula está dependente de calmantes. Renzo flagra Alexia/Josimara mexendo em seus pertences.

Império

Danielle garante a José Pedro que não se intimidará com a chegada de sua rival, Amanda. João Lucas conta para Du que José Pedro e Amanda foram namorados. Enrico pede para Cláudio explicar por que Téo publicou uma notícia sobre ele em seu blog. Orville é solto e Juliane flagra o marido beijando Carmem. Maria Isis confessa para José Alfredo que não está grávida. Elivaldo chega para a audiência e Tuane não gosta da sua presença.