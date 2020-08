Malhação: Viva a Diferença

Sem que Aldo perceba, Tato procura por um documento com a assinatura do pai. K1 conta para Keyla sobre o motivo da suspensão de Tato e K2. Ellen diz a Bóris que decidirá sobre a bolsa de estudos após a Balada Cultural. Clara insinua a Felipe que algo ocorreu entre Lica e Bóris. Ellen vai à casa de Lica, e Marta elogia a menina. Fio pede para trabalhar no salão de K1. Ellen conta para Lica sobre o assassinato de seu pai. Roney propõe ajudar Guto e Benê a perder o medo de se apresentar em público. Malu questiona Bóris sobre Lica. Tina e Keyla acabam promovendo um incidente com Anderson, Samantha e Tato.

Novo Mundo

Sebastião é preso e ameaça Cecília e Libério. Dom Pedro faz um acordo com Sebastião para que o criminoso fale tudo o que sabe sobre Thomas. Dom Pedro ignora uma carta de Domitila, e Chalaça observa. Dom Pedro nomeia Leopoldina a Princesa Regente do Brasil durante sua ausência. Thomas jura vingança contra seus inimigos. Dom Pedro e Chalaça saem em comitiva em busca do apoio das províncias de São Paulo. Leopoldina e Bonifácio anseiam pela Independência do Brasil. Thomas vai ao encontro de Sebastião. Germana e Licurgo são roubados pelos piratas. Anna dá a Fred as coordenadas para o galeão.

Totoalmente Demais

Eliza diz a Arthur que prefere namorá-lo antes de se casar. Débora lamenta com Hugo a falta de um amor. Cassandra confessa a Débora que gosta de Fabinho. Débora incentiva Fabinho a conversar com Cassandra. Carolina decide vender o apartamento e aceitar o convite de Dorinha para morar com a irmã. Charles convida Débora para sair. Lili agradece Germano por ter contratado Rafael para fotografar a nova campanha da Bastille. Hugo descobre que ganhou na loteria.

Fina Estampa

Paulo aconselha Esther a voltar e lutar para ficar com Vitória. Beatriz ouve Celina afirmar que seu maior interesse é destruir Danielle. Álvaro avisa Tereza Cristina sobre a visita da polícia. Zambeze tenta descobrir o que Álvaro esconde. Patrícia procura Antenor na mansão de Griselda. Tereza Cristina pede para Crô confirmar o álibi que Álvaro inventou para ela. Esther volta para o Rio enquanto Paulo dorme. Zuleika estranha a proximidade entre Wallace e Dagmar. Paulo se desespera ao ler o bilhete de Esther avisando que deixou Vitória aos seus cuidados.

