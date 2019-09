MALHAÇÃO - TODA FORMA DE AMAR

Daniel expulsa Lara da ONG Boa Luta. Beto ouve quando Meg fala mal dele. Marquinhos comenta com Nanda sua nova ideia para atrapalhar o sucesso de Raíssa. Filipe repreende o comportamento de Beto. Anjinha flagra Karina mexendo na mochila de Jaqueline e registra em seu telefone, que acaba caindo no vaso sanitário. Karina arma para Jaqueline e faz uma denúncia à polícia. Carla e Marco se espantam com o comportamento de Neide. Peixoto encontra dinheiro na mochila de Jaqueline, e Anjinha afirma que foi armação de Karina. Raíssa ensaia com Lellê e Sophia, e Marquinhos as observa. Beto e Guga acompanham Meg em seu exame de ultrassonografia. Vânia confronta o delegado para proteger Jaqueline.

ÓRFÃOS DA TERRA

Fauze fica transtornado com as revelações de Dalila. Valéria propõe uma reunião com Camila e o advogado dela na casa de Rania. Benjamin incentiva Cibele a superar o luto de Davi. Fauze desabafa com Fairouz e acredita que não terá o perdão de Santinha. Aline convida Mágida e Salma para morar com sua família. Bruno e Marie convidam Padre Zoran para abençoar seu casamento. Péricles e Cibele se beijam. Camila pede perdão a Laila por tê-la denunciado a Aziz no passado. Amin alerta Youssef sobre a situação de Dalila. Miranda toma o depoimento de Rania para construir a defesa de Camila. Youssef chega ao Brasil. Bruno e Marie se casam. Benjamin e Letícia se beijam.

BOM SUCESSO

Paloma e Alice se assustam ao ver que Waguinho está entre os assaltantes. Marcos descobre que Jesse Júnior perdeu mais da metade dos seguidores. Lulu e Antônio vão à casa de Paloma e são rendidos pelos bandidos. Paloma é informada de que ela e Antônio deverão colocar os bandidos para dentro da mansão. Patrick estranha ao ver Gabriela conversando com Eugênia. Ameaçada, Paloma põe os assaltantes para dentro da mansão. Batista, Leila e Bezinha são rendidos pelo grupo. O time de Ramon ganha o jogo. Sinistro amedronta Paloma se ela não mostrar o cofre. Alberto finge não conseguir abrir o cofre e ataca Sinistro.

A DONA DO PEDAÇO

Jô tenta despistar Téo em relação a Fabiana. Maria da Paz se emociona com a atitude de Régis. Otávio decide voltar para casa. Sabrina afirma a Sávio que reconquistará Otávio. Téo confronta Fabiana e deduz que ela guarda provas contra Jô em seu celular. Régis faz o exame de DNA para descobrir se é o pai de Arthur. Eusébio e Coruja combinam a nova luta entre Rock e Paixão. Beatriz comenta com Vivi que sentirá falta de Zé Hélio. Maria da Paz conversa com Amadeu sobre sua nova confeitaria. Camilo interroga Fabiana sobre Chiclete. Fabiana demite Tonho e Jenifer. Rock percebe o clima entre Agno e Leandro. Téo e Rock insistem para que Agno repasse a comissão do falso investimento de Jô para Maria da Paz. Otávio não resiste a Sabrina e sai com ela. Jô descobre que perdeu todo o dinheiro que investiu. Maria da Paz sofre um assalto e conhece Joana.