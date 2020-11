Malhação: Viva a Diferença

Ellen, Benê, Lica e Keyla se surpreendem com a chegada de Tina. Tato garante a K2 que contará sobre sua sabotagem para Keyla, caso a menina não o faça. Josefina incentiva Roney a contratar Dogão. Anderson desabafa com Moqueca sobre Samantha e Tina. TTina celebra o estágio de Tato no restaurante da família. Tina e Samantha confrontam uma a outra. Dóris conversa com os alunos sobre bullying. Roney seleciona músicos para sua banda e reencontra Palito. Palito faz insinuações sobre o passado de Roney. Samantha, Tina e Anderson se encontram.

Flor do Caribe

Ester comenta com Cassiano que não tem conhecimento sobre a prestação de contas da ONG. Cassiano promete a Alberto que destruirá tudo o que ele tem. Bibiana confessa a Donato que está com vergonha das atitudes de Hélio. Olívia diz a Amaralina que ela pode ficar em sua casa. Alberto afirma ao avô que Ester voltará para ele. Hélio destrata Zuleika. Cassiano ajuda Ester a levar Laurinha ao hospital.

Haja Coração

Tancinha disfarça a presença de Beto para Apolo. Ela chora quando descobre que Apolo comprou uma casa para os dois e afirma não merecer o gesto do noivo. Bruna deduz que Giovanni pode ser o amante de Camila. Carmela garante a Beto que Tancinha se sensibilizou com o beijo dos dois. Aparício vê quando Agilson deixa a mansão às escondidas. André incentiva Apolo a substituir o piloto que faltou, e Adriana fica receosa. Penélope e Henrique se beijam. Bruna confronta Giovanni por ter sido trocada por Camila.

A Força do Querer

Bibi e Caio discutem. Yuri vai à casa de Bibi falar com Dedé e Heleninha fica furiosa. Nonato comenta com Biga suas suspeitas sobre Silvana. Caio muda de ideia e decide defender Rubinho. Bibi recebe uma ligação do marido. Joyce pede para viajar com Eugênio. Nonato descobre que Silvana perdeu seu carro. Ritinha conta para Marilda que trabalhará num aquário. Ivana reclama da psicóloga. Bibi decide pedir ajuda aos bandidos. Cibele segue com seu plano de manipular Amaro. Joyce insiste para sair com Ritinha. Jeiza entrega a Nazaré o convite para sua luta. Zeca tenta criar uma página na internet para divulgar o seu ônibus. Jeiza estranha que Caio seja o advogado de Rubinho. Bibi vai ao encontro do chefe da quadrilha .