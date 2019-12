Malhação: Toda Forma de Amar

Rui diz a Rita que foi Viana quem contou sobre a separação de Lígia e Joaquim. Jaqueline desconfia de Marco, mas não consegue confrontá-lo. Jaqueline se preocupa com Anjinha. Rui anuncia a Rita que o juiz aceitou o novo depoimento de Isaura. Jaqueline alerta Madureira sobre sua desconfiança contra Marco. Marquinhos decide viabilizar o clipe de Nanda. Joaquim pede que Lígia não o afaste de Nina. Regina oferece ajuda financeira a Meg. Camelo e Raíssa zombam da música de Nanda, que decide gravar seu clipe sozinha. Regina se surpreende por Max ajudar Meg. Carla, Thiago e Raíssa recepcionam Marco e Anjinha. Um tempo depois, Raíssa constata que Anjinha não está em casa. Rita comenta com Jaqueline sua desconfiança com Rui. Leila encontra Rui.

Éramos Seis

Lola teme se separar de Durvalina, mas reflete sobre a conversa com Clotilde. Emília contrata Gusmões para encontrar Adelaide. Zeca, Olga e as crianças procuram pelas economias de Candoca que Justina enterrou. Durvalina garante que estará sempre ao lado de Lola. Carlos não consegue conversar com Mabel. Inês reencontra Lili e Isabel. Alfredo e Adelaide voltam de sua viagem e combinam um novo encontro. Carlos repreende Alfredo. Gusmões conduz Adelaide até Emília, e a moça confronta a mãe. Olga encontra a caixa com as economias de Candoca. Zeca e Olga fecham negócio com Neves e Leontina, e Maria desconfia. Almeida pede que Clotilde o aceite como amigo. Afonso orienta Carlos a deixar que Inês siga sua vida. Lola anuncia aos filhos que terá de demitir Durvalina.

Bom Sucesso

Rosemary não entende por que Padre Paulo chama o marido de Elias. Elias decide ajudar Gabriela, pensando no dinheiro que pode ganhar. Mauri constata que o sangue raro de Gabriela veio do pai, já que Peter também possui o mesmo tipo sanguíneo. Vera comunica a Alberto que as vendas dos clássicos voltaram a crescer. Marcos fica surpreso quando Padre Paulo chega com Elias ao hospital. Mauri avisa a Paloma que encontrou um doador e deixa a costureira incrédula ao dizer que é Elias.

Amor de Mãe

Davi consegue escapar do galpão e é socorrido por paramédicos. Ryan provoca Érica sobre o almoço com Raul. Danilo e Camila se beijam. Miguel se preocupa com Davi, que afirma que o incêndio foi uma vingança de Álvaro. Vitória descobre sobre o estado de Davi e questiona Álvaro. Belizário ameaça Vicente. Danilo descobre que Camila é filha de Lurdes, e pede à namorada segredo sobre a relação dos dois. Samuel treina Marina. Amanda resgata Davi do hospital, antes que Belizário atente contra o ativista. Lurdes visita Sandro. Durval sente ciúmes de Thelma. Ryan apoia Marina, que sofre por ter quebrado sua raquete. Lurdes teme pela vida de Sandro durante uma rebelião no presídio.