Malhação:Sonhos

Jeff e Mari avisam que voltarão para o Rio. Duca se desespera assistindo ao ensaio de Bianca. Jade e João comentam sobre a sabotagem ao vestido de Bianca. Bete se preocupa com Wallace quando Sol conta que o rapaz falará com Simplício. Robson consegue ajuda para consertar a van. O vestido de Bianca rasga e ela cai por cima de Henrique, deixando Duca fora de si. Dalva repreende o comportamento do neto. King sugere que Simplício está sendo ameaçado. Bianca termina o namoro com Duca.

Nos Tempos do Imperador

Thereza e Eugênio não reparam na troca de olhares entre Pedro e Luísa. Eudoro desconfia do comportamento de Pilar. Olu impede Samuel de ser preso por Borges. Thereza fala com Celestina sobre a Condessa de Barral. Pedro se insinua para Luísa. Naiza ajuda Pilar a se arrumar para o casamento. Eudoro tenta convencer Floriano a apoiar a candidatura de Tonico. Samuel descobre uma pista sobre Mariana. Pilar obriga Naiza a tomar seu lugar no casamento e foge da fazenda.

Pega_pega

Pedrinho paquera Rúbia. Agnaldo fica preocupado quando Júlio lhe conta que está decidido a devolver o dinheiro do roubo, e alerta Malagueta e Sandra Helena. Evandro conta a Mônica que Júlio conseguiu um emprego para ele. Júlio deixa a mala com o dinheiro em um guarda-volumes. Júlio conta a Malagueta e aos comparsas que colocou a chave do guarda-volumes em uma torta de chocolate e mandou entregar aos cuidados de Pedrinho. Malagueta faz uma ligação anônima para Nelito, na tentativa de interceptar os planos de Júlio. Pedrinho e Nelito descartam a torta enviada por Júlio.

Império

Cláudio, Merival e Beatriz comemoram o fim do processo. Maurílio inventa uma desculpa para José Pedro, que pede para conversar com Danielle. Enrico provoca Vicente no bar do Manoel. José Pedro conta para Maria Marta que flagrou Danielle com Maurílio. Xana aconselha Vicente a pensar bem antes de trocar Cristina por Maria Clara. Orville diz a Carmem que eles precisam cuidar de Salvador. Leonardo incentiva Amanda a se casar com José Pedro. Téo tem uma crise ao ver seu nome nas manchetes e decide denunciar José Alfredo. Cora estranha a reação de Cristina ao ler as notícias sobre o pai. José Alfredo manda Josué dar início a seu plano.