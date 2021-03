Malhação: Sonhos

Jade fica furiosa com Bianca e deixa a festa. Cobra encontra Jade na praça e pede para levá-la em casa. Karina flagra Bianca e Duca juntos no quarto. Pedro e Guta se beijam. Zé e Marcão veem Cobra com Jade e desconfiam que o rapaz está agredindo a menina. Sol dispensa Wallace, mas sente ciúmes ao vê-lo dançar com Bárbara. Pedro gosta do cartaz que vê no quarto de Karina. Wallace e Bárbara se beijam. Mari desmaia. Lucrécia vê Jade chegar em casa com seu vestido manchado.

A Vida da Gente

Ana acusa Vitória de querer que ela abandone sua filha como ela fez com Alice. Manuela vê Rodrigo e Nina se beijando. Vitória procura a ficha de sua filha na secretaria do curso de tênis. Ana combina com Manuela de ir à faculdade para falar com Alice. Vitória não dá importância à preocupação de Marcos para contar que o hamster de Sofia morreu. Ana vê Rodrigo e Nina de mãos dadas. Rodrigo comenta que ficou mexido ao ver Ana na faculdade. Iná e Josias penduram uma faixa para anunciar o baile. Alice percebe o interesse de Felipe em Manuela. Dora compra um novo hamster para Sofia. Vitória procura Alice.

Haja Coração

Apolo leva Flávia para falar com Tancinha. Beto tenta se confessar com o padre. Bia se apavora ao ver Dulce na igreja, e Isabel tenta acalmá-la. Alexsander flerta com Nair. Felipe e Shirlei pensam em seu casamento. Teodora flagra Epaminondas com Safira. Lucrécia leva Fedora ao clube das mulheres. Safira ameaça contar o segredo de Teodora se ela não deixar Tarzan. Camila se desculpa com Enéas por todas as humilhações. Apolo leva Flávia até a igreja. Beto não consegue se confessar antes do casamento. Agilson e Leozinho se fantasiam para o show do clube das mulheres. Flávia tenta fugir de Apolo. Beto sente-se mal e pede para falar com Tancinha. Bia chora quando Dulce se aproxima para falar com Isabel. Beto conta a Tancinha tudo o que fez para ficar com ela. Camila garante a Enéas que Bruna tem problemas psiquiátricos. Apolo encontra Tancinha e Beto.

A Rede Globo não divulgou o resumo do penúltimo capítulo da novela A Força do Querer.