Malhação: Viva a Diferença

Keyla, Tina, Lica e Ellen tentam aconselhar Benê, e Josefina acalma a filha. Dóris não consegue financiamento para consertar o telhado do colégio. Bóris avisa sobre um possível manifesto dos estudantes, e Edgar o ironiza. Malu tenta convencer Edgar a parar de contribuir financeiramente com Marta e Lica. Roney fala para Josefina que Julinho passou um trote para a lanchonete, e os dois discutem. Tina decide cantar com Keyla em seu clipe. Luís e Marta reclamam das decisões de Edgar. Começa a chover forte, e Dóris teme que o telhado da escola desabe.

Novo Mundo

Elvira ameaça ir com Quinzinho para Portugal. Anna se desespera quando Thomas se tranca no quarto com Vitória. Wolfgang sugere que Diara vá com Ferdinando ao palácio. Cecília visita Amália. Peter e Libério conversam com Pedro sobre a Independência do Brasil. Joaquim recebe um recado de Anna para encontrá-lo. Bonifácio repreende Dom Pedro por suas atitudes. Hugo pede para Elvira fazer uma encenação para ele. Joaquim encontra Thomas no lugar de Anna.

Totalmente Demais

Eliza afirma a Jojô que não tem interesse em namorar Arthur. Maristela fotografa Jonatas dançando com Leila e ameaça divulgar na internet. Jonatas diz a Leila que adorou o documentário. Carolina revela a Arthur que Stelinha tentou convencê-la a desistir da aposta entre os dois. Arthur e Carolina fazem as pazes. Eliza recebe em seu celular a foto de Jonatas dançando com Leila.

Fina Estampa

Rafael pede para Amália não o visitar na penitenciária. Íris exige que Tereza Cristina lhe conte sobre os cartazes da polícia. Severino ajuda Renê no restaurante do hotel. Deborah mente para se aproximar de Quinzé. Teodora consegue o direito de passear com Quinzinho. Patrícia cobra explicações de Antenor, e Tereza Cristina flagra os dois. Tereza Cristina convida Alexandre para jantar em sua casa. Griselda revela a Vilma que está namorando Renê. Wallace chama Zuleika para sair. Quinzé aconselha Teodora a desistir de Quinzinho.