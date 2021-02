Malhação: Sonhos

Bianca disfarça com Duca no telefone e afirma que ficará com Karina. Dandara convida Gael para jantar. Bianca cuida de Karina. João vê a novela antiga de seu pai na TV e logo muda de canal. Lucrécia é dura com Jade, que se pune por seu suposto mau comportamento. Lincoln diz a Wallace que ele não tem chances com Sol. Bianca tenta falar com Duca, mas os dois se desencontram. Karina acorda de um pesadelo chamando por Bianca, e percebe que a irmã não está no quarto. Bianca vai à casa de Duca.

Flor do Caribe

Doralice percebe que Quirino ficou triste com a partida de Nicole. Dionísio manda Castro enganar Hélio, dizendo que irá levantar o dinheiro que lhe prometeu. Cassiano compra uma casa para morar com Ester e seus filhos. Mantovani ajuda Candinho a montar o disco voador. Alberto paga Castro para não atender mais a nenhum chamado de Hélio e pede ao advogado para não contar para Dionísio. Veridiana chega de viagem com Manolo. Alberto observa Ester.

Haja Coração

Tamara decide contar a verdade para Apolo. Bruna pensa em deixar o país com Giovanni. Márcia afirma a Carol que sua bolsa de estudos está ameaçada, caso Afonso não a procure. Aparício mente para ajudar Agilson, e Lucrécia acredita. Camila tem uma lembrança com Giovanni e fica abalada. Tancinha sente falta de Beto. Dinalda percebe Rebeca ouvindo sua conversa com Leonora sobre Aparício e mente para impressioná-la. Apolo pensa em adotar Carol e seus irmãos. Márcia descobre que a assinatura de Afonso foi falsificada. Beto procura Henrique. Agilson chega com amigos à casa de Rebeca, que se incomoda ao ver Aparício e Dinalda juntos.

A Força do Querer

Zeca jura vingança contra Ruy. Edinalva ajuda Abel a falar com Eurico e Dantas sobre a atitude de Ruy contra Zeca. Dantas promete a Abel que resolverá a situação. Edinalva comenta com Ritinha sobre o sinal de nascimento na perna de Ruyzinho. Ivan visita Joyce e confessa a Simone que sente falta da mãe. Selma comenta sobre a vida amorosa de Caio, e Alan desconfia. Jeiza conhece a família de Caio. Caio se preocupa ao descobrir que Elvira pediu ajuda a Bibi. Ritinha discute com Ruy por causa de Zeca. Jeiza tenta ajudar Zeca, mas os dois acabam brigando. Edinalva descobre que Ruyzinho é filho de Zeca.