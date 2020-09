Malhação: Viva a Diferença

Tato se instala na casa de Roney, com a ajuda de K2. Deco se incomoda com o comportamento de Keyla perto de Tato. Das Dores e Ellen incentivam Anderson a voltar para a escola. Benê lamenta com Josefina e Julinho a saída de Ellen do Cora Coralina. Roney e Valdemar ficam apreensivos com o entrosamento entre Deco, Keyla e Tato. Deco conhece Lourdes. Edgar repreende Bóris por deixar o colégio. Nena insiste para que Anderson faça exames preventivos sobre sua saúde sexual. Malu afirma a Edgar que deixará a escola e se afastará dele, caso não ocupe o cargo de Bóris. Edgar dispensa Bóris.

Flor do Caribe

Alberto promete a Ester que eles não vão embora do Caribe até descobrirem o que aconteceu com Cassiano. Alberto convence Ester a esperá-lo, enquanto vai à fazenda de Dom Rafael. Doralice conta para Juliano que Hélio pediu um advogado a Dionísio para defender seu pai. Alberto entrega os diamantes verdadeiros para Dom Rafael e recebe a certidão de óbito de Cassiano. O delegado avisa a Ester e Alberto que Cassiano está morto. Ester avisa a Alberto que levará o corpo de Cassiano para o Brasil.

Totamente Demais

Germano consegue convencer Jacaré a mantê-lo refém no lugar de Eliza. Arthur, Cida, Jojô e os avós descobrem sobre o sequestro de Eliza. Jonatas se aproxima de Jacaré sem ser visto e consegue vencê-lo. Jacaré é preso. Jacaré revela a Germano os planos de Sofia. Arthur procura Eliza e afirma que a ama, mas a modelo pede que o empresário se afaste dela. Charles conta a Rafael sobre a morte de Sofia. Rafael procura Lili.

Fina Estampa

Renê e Tereza Cristina trocam ofensas. Griselda pede a opinião de Guaracy sobre o pedido de Marilda. Danielle produz Enzo para seu ensaio fotográfico. Pedro Jorge implora que Danielle o tire da casa de Celina. Juan Guilherme e Vilma comentam sobre o clima entre Fábio e Carolina. Crô conta para Tereza Cristina que Marilda trabalhará na casa de Griselda. Paredes ouve a vilã marcando um encontro com seu cúmplice. A loura misteriosa consegue avisar a Ferdinand que seu telefone está sendo rastreado. Baltazar se enfurece ao ver Pezão e Celeste conversando no restaurante. Tereza Cristina orienta Ferdinand a levar Griselda para o mesmo casebre onde ele prendeu Antenor.

